هاوپەیمانیی ئیدارەی دەوڵەت جەخت لە گفتوگۆ بۆ چارەسەری کێشەکانی ناوچەکە دەکاتەوە

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هاوپەیمانیی ئیدارەی دەوڵەت بە ئامادەبوونی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرکردە باڵاکانی عێراق لە بەغدا کۆبووەوە؛ لە کۆبوونەوەکەدا وێڕای تاوتوێکردنی ئامادەکارییەکانی سەردانی داهاتووی عەلی فالح زەیدی بۆ ئەمریکا، پشتگیریی رەهای لایەنەکان بۆ هەڵمەتەکانی دژ بە گەندەڵی، پاراستنی سەروەریی یاسا و دوورخستنەوەی عێراق لە گرژییە سەربازییەکانی ناوچەکە دووپات کرایەوە.

یەکشەممە 12ـی تەممووزی 2026، نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق بڵاوی کردووەتەوە، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە کۆشکی حکوومەت پێشوازی لە سەرکردەکانی هاوپەیمانیی ئیدارەی دەوڵەت کرد. لە کۆبوونەوەکەدا نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و هەیبەت حەلبووسی سەرۆکی پەرلەمان، فایەق زەیدان سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری و چەند سەرکردەیەکی دیکە ئامادە بوون.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، تەوەرەی سەرەکیی کۆبوونەوەکە پەیوەست بوو بە تاوتوێکردنی ئامادەکاری و ئامانجەکانی سەردانی داهاتووی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. ئامادەبووان جەختیان کردەوە، پێویستە ئەنجامەکانی ئەم سەردانە بە جۆرێک ئاڕاستە بکرێن کە خزمەت بە بەرژەوەندییە باڵاکانی عێراق بکات و پێگەی وڵات لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بەهێزتر بکات.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لەسەر ئاستی ناوخۆ، هاوپەیمانیی ئیدارەی دەوڵەت پشتگیریی رەهای خۆی بۆ هەڵمەتەکانی حکوومەت و دەسەڵاتی دادوەری لە دژی گەندەڵی دووپات کردەوە. سەرکردەکان جەختیان کردەوە، دەبێت ئەم هەڵمەتانە تەنیا لە چوارچێوەی یاسادا بن و بە دوور بن لە هەر جۆرە هەڵبژاردنی سیاسی . هاوکات، جەخت لە لەسەر کۆنترۆڵکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا و بەهێزکردنی سەروەریی یاسا و شکۆی دامەزراوە دەستوورییەکان کرایەوە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکدا ئاماژەی دراوە، هاوپەیمانییەکە سەرەخۆشیی قووڵی خۆی ئاراستەی شێخ تەمیم بن حەمەد، میری قەتەر و گەلی ئەو وڵاتە کرد بەهۆی کۆچی دوایی شێخ حەمەد بن خەلیفە ئال سانی.

لەسەر ئاستی ناوچەیی، کۆبوونەوەکە داوای کرد زمانی دیالۆگ و لێک تێگەیشتن لەسەر هەموو ئاستەکان زاڵ بێت و جەختی لەسەر رەتکردنەوەی جەنگ و گرژییە سەربازییەکان کردەوە. سەرکردەکان دووپاتیان کردەوە کە عێراق ئامادەیە وەک ناوەندێکی ئارام بۆ بەیەکگەیشتنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکان و سەقامگیریی گەلانی ناوچەکە رۆڵ بگێڕێت.