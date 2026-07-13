دەنگی تەقینەوە لە بەندەر عەباس و قیشم بیسترا

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ئاژانسی هەواڵی مێهر ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی تەممووزی 2026، بڵاویکردەوە، دەنگی چەندین تەقینەوە لە بەندەری بەندەر عەباس و دوورگەی قیشم بیستراوە.

ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە زاری دانیشتووانی ناوچەکەوە گواستوویەتیوە کە دەنگی تەقینەوەکان لە دەوروبەری بەندەر عەباس و دوورگەی قیشم لە باشووری ئێران بووە.

ئاژانسەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، دەنگی تەقینەوەکان لە مەودایەکی دوور لە شارەکەوە بیستراون و وادیارە لە کەناراوەکانی رۆژئاوای شاری بەندەر عەباس پێکدادان هەیە، راشیگەیاند، پێشبینی ئەگەری روودان و رووبەڕووبوونەوەی سەربازی لە ئاوەکانی کەنداو و گەرووی هورمز دەکرێت.

ئەم پێشهاتانەش دوای ئەوە دێن کە هەر ئەمڕۆ فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) ئەنجامدانی شەپۆلێکی دیکەی هێرشەکانی بۆ سەر ئێران رگەیاند، تێیدا بە چەکی پێشکەوتوو و بەقورسی چەندین پێگەی جیاوازیان کردووەتە ئامانج.