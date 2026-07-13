دژە تیرۆر: بە سێ درۆن هێرش کرایە سەر کەمپی پەنابەرانی رۆژهەڵات

پێش دوو کاتژمێر

بە درۆن هێرش کرایە سەر کەمپێکی پەنابەرانی رۆژهەڵاتی کوردستان لە سنووری هەولێر و بەپێی زانیارییەکانیش رووداوەکە هیچ زیانێکی گیانیی لێ نەکەوتووەتەوە.

بەپێی زانیارییەکانی دەزگای دژەتیرۆری کوردستان، بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەممە، 13ی تەممووزی 2026، لە رێگەی سێ درۆنی بۆمبڕێژکراوەوە هێرش کرایە سەر کەمپی پەنابەرانی رۆژهەڵات لە ناحیەی دارەشەکرانی سەر بە قەزای پیرمام لە هەولێر.

هێرشەکان لە کاتژمێر 05:15 خولەک لەگەڵ 05:28 خولەکی بەرەبەیان کراون و ئاراستەی ناوەندی کەمپەکە کراون. ئاماژە بەوەش دراوە، "خۆشبەختانە هێرشەکان هیچ زیانێکی گیانییان لێ نەکەوتووەتەوە".

ئەم هێرشە لە کاتێکدایە لە ماوەی رابردوودا بەردەوام کەمپەکانی پەنابەران و بارەگاکانی پارتەکانی رۆژهەڵاتی کوردستان لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان رووبەڕووی هێرشی درۆنی و مووشەکی بوونەتەوە.

کەمپی دارەشەکران یەکێکە لەو کەمپانەی دەکەوێتە سنووری هەولێرەوە و ژمارەیەکی زۆر لە پەنابەرانی رۆژهەڵات لەخۆ دەگرێت، پێشتریش کراوەتە ئامانجی ئەو جۆرە هێرشانە.