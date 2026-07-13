ئیمارات پلانی دروستکردنی بەندەرێکی جێگرەوە بۆ گەرووی هورمز دادەنێت

پێش 11 خولەک

کۆمپانیای DP Worldی جیهانی، کە بنکەکەی لە دوبەییە، پلانێکی ستراتیژی بۆ دروستکردنی بەندەرێکی نوێ و تێرمیناڵێکی گەورەی کۆنتێنەر لە کەناراوەکانی رۆژهەڵاتی ئیمارات (ئیمارەتی فۆجەیرە) دەستپێکردووە. ئەم هەنگاوە ئامانج لێی رزگارکردنی ئابووریی وڵاتەکەیە لەو پەککەوتنە گەورەیەی بەهۆی جەنگی ئێرانەوە تووشی گەرووی هورمز بووە، و دەیەوێت پشتبەستن بە بەندەری جەبەل عەلی کەم بکاتەوە کە ئێستا لەژێر هەڕەشەی بەردەوامی درۆن و مووشەکەکاندایە.

دووشەممە 13ـی تەممووزی 2026، بەپێی زانیارییەکانی رۆژنامەی "فاینانشیاڵ تایمز"، کۆمپانیای DP World لە گفتوگۆدایە بۆ پەرەپێدانی بەندەرێکی فرەچەشن لە فۆجەیرە. ئەم بڕیارە دوای ئەوە دێت کە چالاکییەکانی بەندەری جەبەل عەلی کە بە مرواریی تاجی ئابووریی دوبەی دادەنرێت بە رێژەی 90% بۆ 95% دابەزیوە، ئەمەش بەهۆی داخستنی گەرووی هورمز لەلایەن ئێرانەوە وەک وەڵامێک بۆ هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل.

پڕۆژە نوێیەکە پێگەی ئیمارات لەسەر دەریای عومان بەهێزتر دەکات و دەرفەت دەدات کەشتییە بارهەڵگرەکان بەبێ تێپەڕبوون لە گەرووی هورمز کاڵاکان دابگرن. دواتر لە رێگەی وشکانی و بارهەڵگرەوە، کاڵاکان بۆ دوبەی، ئەبوزەبی و وڵاتانی دراوسێ دەگوازرێنەوە. بەرپرسێکی باڵای کۆمپانیاکە بە رۆژنامەکەی رایگەیاندووە: "ئەمە هەنگاوێکی بەرگرییە؛ جەبەل عەلی هەر وەک خۆی دەمێنێتەوە، بەڵام دەبێت ئاسایشی دابینکردنی کاڵاکانمان لە ئەگەری هەر خراپتربوونێکی دۆخەکە بپارێزین."

لەو کاتەوەی جەنگ لە کۆتایی مانگی شوباتەوە دەستی پێکردووە، ئێران نزیکەی 3000 درۆن و مووشەکی ئاراستەی ئیمارات کردووە، کە یەکێکیان بووە هۆی ئاگرکەوتنەوە لە بەندەری جەبەل عەلی. ئاژانسی ریزبەندیی جیهانی "مۆدیس" پێشبینی دەکات کە داهاتی ساڵانەی DP World بەهۆی ئەم ململانێیانەوە لە 6.6 ملیار دۆلارەوە بۆ 5.9 ملیار دۆلار دابەزێت.

ئەم پلانەی دوبەی هاوکاتە لەگەڵ جووڵەی ئیمارەتەکانی دیکەش؛ کۆمپانیای "گولفتەینەر" (Gulftainer)ی شارقە، وەبەرهێنانی 2 ملیار دۆلاری بۆ فراوانکردنی بەندەری خورفەکان راگەیاندووە کە ئەویش دەکەوێتە سەر هەمان کەناراو. فۆجەیرە پێشتریش رۆڵێکی گرنگی هەبووە لە هەناردەی نەوتی خاوی ئەبوزەبی بۆ دەرەوەی هورمز، بەڵام ئێستا دەبێتە چەقی نوێی بازرگانیی کۆنتێنەر و کاڵا نانەوتییەکانیش.