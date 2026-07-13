لیستی مووچەی مانگی حوزەیران بڵاوکرایەوە

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وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، خشتەی دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەرانی بۆ مانگی حوزەیران (6)ـی ساڵی 2026 بڵاوکردەوە و بەپێی خشتەکە، دابەشکردنی مووچە لە ماوەی سێ ڕۆژدا کۆتایی دێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی تەمموزی 2026، بەگوێرەی راگەیەندراوەکەی وەزارەتی دارایی، پڕۆسەی دابەشکردنی مووچە لە رۆژی چوارشەممەوە دەستپێدەکات و بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:

ڕۆژی چوارشەممە 15ـی تەممووزی 2026

لە یەکەم ڕۆژی دابەشکردنی مووچەدا، فەرمانبەرانی ئەم وەزارەت و شوێنانە مووچە وەردەگرن: (خانەنشینی شارستانی و پێشمەرگە، زیندانە سیاسییەکان و بەرکەوتووانی کیمیاباران، کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان، وەزارەتەکانی خوێندنی باڵا، پەروەردە، تەندروستی، ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن، دارایی و ئابووری، ناوخۆ و داد).

هەروەها هەر لە هەمان رۆژدا مووچەی (خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان، مافی مرۆڤ، دەستەی دەسپاکی، وەبەرهێنان، ژینگە، دەزگای مین، ناوچەکانی دەرەوەی هەرێم، کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان، دیوانی چاودێری دارایی و ئەنجومەنی دادوەری) دابەش دەکرێت.

ڕۆژی پێنجشەممە 16ـی تەممووزی 2026

لە دووەم رۆژی پڕۆسەکەدا، مووچەی ئەم وەزارەتانە دابەش دەکرێت: (پلاندانان، بازرگانی و پیشەسازی، سامانە سروشتییەکان، گواستنەوە و گەیاندن، کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو، شارەوانی و گەشتوگوزار، کار و کاروباری کۆمەڵایەتی، ڕۆشنبیری و لاوان، کارەبا، ئەوقاف و کاروباری ئایینی).

هەروەها هەر لەو ڕۆژەدا مووچەی (هێزەکانی زێرەڤانی، فەرماندەیی بەرگری و فریاکەوتن، سەرۆکایەتیی هەرێم، سەرۆکایەتیی پەرلەمان و سەرۆکایەتیی ئەنجومەنی وەزیران) دابەش دەکرێت.

ڕۆژی شەممە 18ـی تەممووزی 2026

لە کۆتا ڕۆژی دابەشکردنی مووچەدا، مووچەی (وەزارەتی پێشمەرگە - دیوان و لیواکان، فەرماندەیی یەکەکانی 70 و 80، بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی دامودەزگا نەوتییەکان و ئەنجومەن و دەزگای ئاسایش) دابەش دەکرێت و بەمەش کۆتایی بە دابەشکردنی مووچەی مانگی حوزەیرانی سەرجەم وەزارەت و دامەزراوەکان دێت.