راگەیەندراوێک لە نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە

پێش دوو کاتژمێر

نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، لە چوارچێوەی هەماهەنگیی نێوان مەسرور بارزانی و عەلی زەیدی بۆ رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی، بڕی 358 کیلۆگرام زێڕی دەستبەسەرداگیراو رادەستی حکوومەتی فیدراڵ کراوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی تەمموزی 2026، نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەنراوێکی دەربارەی هاریکاری و هاوئاهەنگی نێوان مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە، " لە چوارچێوەی ئەو هاریکاری و هاوئاهەنگییە بەهێز و بەردەوامەی لە نێوان عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی فیدراڵ و مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدار و دامودەزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵدا هەیە، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ، وەزارەتی ناوخۆ و دامەزراوەکانی ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستانی راسپارد تاکو لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدراڵ پێکەوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی گەندڵیی و لێپیچینەوە لە گەندەڵکاران کار بکەن.

نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کردووە، لە ماوەی رابردووشدا ، لە ئەنجامی ئەو هاریکارییەی نێوان هەردوولا، لە چوارچێوەی هەڵمەتی رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و پاراستنی سامانی گشتی، توانرا رێکاری پێویست بەرامبەر گەندەڵکاران بگیرێتەبەر و دەستگیر بکرێن و بڕێکی زۆری پارە و زێڕ و موڵک و سامان بگەڕێنرێتەوە بۆ گەنجینەی گشتی .

هەروەها جەخت لەوە کراوەتەوە، لەم چوارچێوەیەدا و لە دوایین کردەوەدا، لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بڕی 358 کیلۆگرام زێڕی دەستبەسەردا گیراویان، رادەستی دەستەی دەستپاکی عێراقی فیدراڵ کرد.

نوسینگەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی رایگەیاندووە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام دەبێت لە درێژەدان بە هاریکاریی و هاوئاهەنگیی لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ بۆ رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵکاران و سنووردانان بۆ بەهەدەردانی سامانی گشتیی و برەودان بە دەستپاکی و سەروەری یاسا.