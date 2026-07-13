سپەیس ئێکس دەیەوێت بە فەرمی خزمەتگوزارییەکانی "ستارلینک" لە هەرێمی کوردستان کارا بکات

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، کۆمپانیای "SpaceX" داواکاریی فەرمی بۆ کارکردن و پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکانی ستارلینک لە هەرێمی کوردستان پێشکەش کردووە و لەو چوارچێوەیەدا کۆبوونەوەی فەرمی لە نێوان هەردوولادا ئەنجامدراوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، لە سەرەتای مانگی حوزەیرانی ئەمساڵدا، کۆمپانیای (SpaceX) داواکاریی کارکردنی پێشکەش بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردووە، تاوەکو بتوانن خزمەتگوزارییەکانیان لە سنووری هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی فەرمی بخەنەکار.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، دوای گۆڕینەوەی چەندین نامەی ئەلیکترۆنی لە نێوان هەردوولادا، لە رێکەوتی 30ـی حوزەیرانی 2026، کۆبوونەوەیەکی فەرمی لە نێوان ستافی پەیوەندیداری حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ستافی کۆمپانیای سپەیس ئێکس بەڕێوەچوو.

لە لایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە هەر یەکە لە بەڕێوەبەری گشتیی پۆستە و گەیاندن، بەڕێوەبەری یاسایی، بەڕێوەبەری نووسینگەی وەزیر و نوێنەری دیوانی ئەنجومەنی وەزیران بەشداربوون. لە بەرامبەریشدا، ستافی کۆمپانیای سپەیس ئێکس پێکهاتبوون لە سەرپەرشتیاری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لێپرسراوی وەرگرتنی ڕێگەپێدانی کۆمپانیاکە.

وەزارەتی گواستنەوە ئاماژەی بەوە کردووە، لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆی چڕ دەربارەی ڕێکارەکانی کارکردنی سپەیس ئێکس لە هەرێمی کوردستان کراوە، هاوکات وەزارەت مەرج و ڕێکارە تەکنیکییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی خستووەتە ڕوو، کە پێویستە لە بەرژەوەندیی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستاندا بن و ڕەچاو بکرێن.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە "وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن بە گەرمی پێشوازی لەم هەنگاوە دەکات و بە گرنگییەوە دەڕوانێتە خزمەتگوزارییەکانی ئینتەرنێت لە ڕێگەی ستارلینک."

وەزارەت جەختی لەوەش کردووەتەوە، کە ستارلینک بەشێکە لە خزمەتگوزارییە پێشکەوتووەکانی جیهان و پێویستە لە هەرێمی کوردستاندا بەردەست بێت. ئاماژە بەوەش دراوە کە دوای جێگیرکردنی ڕێنماییە تەکنیکییەکان، ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی فەراهەمکردنی فرەچەشنی لە خزمەتگوزارییەکانی ئینتەرنێت و خزمەتکردنی زیاتری بەکارهێنەران لە هەرێمی کوردستان.