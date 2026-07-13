بە فەرمانی مەسرور بارزانی؛ دوو پڕۆژەی گەورەی کولتووری لە هەولێر جێبەجێ دەکرێن

پێش کاتژمێرێک

پارێزگای هەولێر رایگەیاند، لەسەر راسپاردەی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، هەنگاوە فەرمییەکان بۆ جێبەجێکردنی دوو پڕۆژەی ستراتیژی لە کەرتی رۆشنبیری و کولتووریدا دەستیان پێکردووە؛ پڕۆژەکان پێکهاتوون لە دروستکردنی گەورەترین گەلەری هونەری لەسەر ئاستی ناوچەکە بە گوژمەی زیاتر لە 3 ملیار دینار، لەگەڵ بنیاتنانی مۆزەخانەیەکی هاوچەرخ بۆ جینۆسایدی ئەنفال لە ناو پارکی سامی عەبدولڕەحمان.

پارێزگای هەولێر راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، لەسەر راسپاردە و فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هەنگاوە فەرمییەکان بۆ جێبەجێکردنی دوو پڕۆژەی ستراتیژیی گەورە لە کەرتی رۆشنبیری و کولتووری لە هەولێری پایتەخت دەستیان پێکرد.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەمڕۆ دووشەممە 13ی تەممووزی 2026، هەریەک لە شەعبان چالی، بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی هەرێم و ساسان عەونی، وەزیری شارەوانی و ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، و ئاریان سەڵاحەدین، بریکاری وەزارەتی ڕۆشنبیری، بەمەبەستی لە نزیکەوە ئاگاداریوون لە قۆناخەکانی کارەکانیانی پڕۆژەکە لە نێو پارکی سامی عەبدولڕەحمان، هەردوو پڕۆژەیان بەسەرکردەوە.

بە گوێرەی راگەیەندراوەکە، پڕۆژەی یەکەم بریتییە لە دروستکردنی گەورەترین گەلەری هونەری لەسەر ئاستی ناوچەکە کە بە گوژمەی 3 ملیار و 55 ملیۆن و622 هەزار دینار لەسەر بودجەی پارێزگای هەولێر جێبەجێ دەکرێت و دەبێتە مەڵبەندێکی جیهانی بۆ نمایشکردنی داهێنانی کارە هونەرییەکانی هونەرمەندان.

هاوکات پڕۆژەی دووەم بریتییە لە بنیاتنانی مۆزەخانەیەکی هاوچەرخی تایبەت بە جینۆسایدی ئەنفال، کە پڕۆژەکە قۆناخی زۆری بڕیوە و ئێستا لە قۆناخی کۆتاییدایە، ئەم پڕۆژەیە وەک ناسنامەیەکی کولتووری، مرۆیی و مێژوویی، دەبێتە بەڵگەیەکی زیندوو بۆ ناساندنی ئەو تاوانە گەورەیەی دەر حەق بە گەلی کورد ئەنجامدراوە و پاراستنی یادەوەری قوربانییان بۆ نەوەکانی داهاتوو، هەردوو پڕۆژەکەش لەنێو پارکی شەهید سامی عەبدولڕەحمان جێبەجێدەکرێت.

پارێزگاری هەولێر لە راگەیەندراوەکەدا راشیگەیاندووە، دوای بەسەرکردنەوەی بەشەکانی هەردوو پڕۆژە، هەریەک لە بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی هەرێم و وەزیری شارەوانی و پارێزگاری هەولێر، و بریکاری وەزارەتی رۆشنبیری، جەختیان لە گرنگیی تەواوکردنی کارەکانی هەردوو پڕۆژە بە زووترین کات و بە بەرزترین ئاستی کوالێتی و لە کاتی دیاریکراودا کردەوە.