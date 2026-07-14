لەندەن.. فێستیڤاڵی "دەنگی ژنان؛ ئەرشیفی دەنگی کوردی و ئاسۆکانی تر" بەڕێوەدەچێت

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فێستیڤاڵی "دەنگی ژنان؛ ئەرشیفی دەنگی کوردی و ئاسۆکانی تر"، وەک دەستپێشخەرییەکی کولتووریی پێشەنگ و دەگمەن، لە ئەرشیفخانە لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی سپەیس 21 لە هۆڵی کافێ ئۆتۆ لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا بەڕێوەدەچێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 14ـی تەمموزی 2026، هەردی کوردە، هونەرمەندی موزیکژەنی کورد، دەربارەی بەڕێوەچوونی ئەو فێستیڤاڵە بە کوردستان24ـی گوت: "ئەو فێستیڤاڵە هونەرییە، هەوڵێکی جددی و کاریگەرە بۆ تیشک خستنە سەر کاریگەرترین و لە هەمان کاتدا دەوڵەمەندترین رەهەندی ناسنامەی کلتووریمان، کە ئەویش دەنگ، گۆرانی و مێژووی زارەکیی ژنانی کوردە لە بەشە جیاوازەکانی کوردستاندا."

هەردی کوردە گوتیشی: "​تەوەرە سەرەکییەکانی فێستیڤاڵەکە لە دوو رۆژ دا بریتییە لە، کارکردن لەسەر ئەو تۆمارە دەنگی و مێژووییانەی کە یادەوەریی و راستەقینەی ژنانی کوردیان لەناو خۆیاندا پاراستووە. ​هەروەها سازدانی پانێڵ و سەکۆی گفتوگۆ لە نێوان توێژەران، ئەرشیفپارێزان و هونەرمەندان بۆ تاوتوێکردنی گرنگیی پاراستنی مێژووی زارەکی. هەروەها نمایشکردنی بەڵگەنامە، وێنە و کەرەستە دەنگییە کەمبینراوەکانی تایبەت بە مێژووی دەنگی ژنان. لەگەڵ ئەوەش دا، پێشکەشکردنی چەندین نمایشی نوێخواز و تاقیکاری کە تێیدا رابردوو و یادەوەرییەکان بە زمانی مووزیکی مۆدێرن و هاوچەرخ دەنەخشێنرێنەوە."

ئەو موزیکژەنە باس لە ئامانجی ئەو فێستیڤاڵە دەکات و دەڵێت، "ئامانجی بنەڕەتیی ئەو فێستیڤاڵە، تەنیا نمایشکردنی ئەرشیفێکی کۆن نییە، بەڵکو دروستکردنی پردێکی کولتوورییە لە نێوان یادەوەرییەکانی ڕابردوو و جیلی نوێدا، بۆ ئەوەی دەنگ و چیرۆک و ئەزموونەکانی پێشوو لە بیر نەچن و بە شێوەیەکی نوێ بگەنە دەستی نەوەی ئێستا. هەروەها فێستیڤاڵەکە هەوڵ دەدات بە بەکارهێنانی ئەرشیف و گفتوگۆ و چالاکییە هونەرییەکان، گرنگی پاراستنی میراتی کولتووری و بەڵگەکردنی مێژووی دەنگی ژنان و کۆمەڵگە بخاتە ڕوو، تاکو ئەرشیف ببێتە سەرچاوەیەک بۆ فێربوون، لێکۆڵینەوە و دروستکردنی گفتوگۆیەکی زیندوو لە نێوان ڕابردوو و ئایندە."

هەردی کوردە باسی لەوەش کرد، "​فێستیڤاڵەکە هەوڵدەدات لە رێگەی دۆکیۆمێنتکردن و دووبارە ماناپێدانەوە بە دەنگی ژنان، مێژوویەکی جێگرەوە و راستەقینە بخوڵقێنێت؛ مێژوویەک کە تێیدا ژنانی کورد خۆیان دەبنە گێڕەرەوەی سەرەکیی ناسنامە، ژان، هیوا و خەباتەکانی خۆیان، ئەمەش تەنیا لە رێگەی پاراستنی فیزیکییەوە نابێت، بەڵکو لە رێگەی پڕۆسەی گوێگرتنی قووڵ، گەڕانەوە بۆ بنکە ئەرشیفییەکان و تێکەڵکردنیان لەگەڵ مێتۆدە پێشکەوتووەکانی هونەری هاوچەرخ ئەنجام دەدرێت، تاوەکو دەنگی ژنانی کورد لە ناوەندە کولتوورییە جیهانییەکاندا بە زیندوویی، بەهێزی و بە کاریگەری بهێڵدرێتەوە."

فێستیڤاڵی "دەنگی ژنان؛ ئەرشیفی دەنگی کوردی و ئاسۆکانی تر"، لە ئەرشیفخانە لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی سپەیس 21 لە هۆڵی کافێ ئۆتۆ لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا بەڕێوەدەچێت و ماوەی دوو رۆژ بەردەوام دەبێت.