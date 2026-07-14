شرۆڤەکارێکی ئیماراتی بۆ کوردستان24: هێرشەکانی ئێران هەڕەشەی راستەوخۆن بۆ ئابووریی جیهان

پێش کاتژمێرێک

محەمەد تەقی، شرۆڤەکاری سیاسیی ئیماراتی بە کوردستان24ـی راگەیاند، هێرشەکەی ئێران بۆ سەر دوو کەشتیی نەوتهەڵگری وڵاتەکەیان لە گەرووی هورمز، وەرچەرخانێکی مەترسیدارە و رێڕەوە ئاوییەکان دەکاتە گۆڕەپانی هەڕەشە و باجگیری.

محەمەد تەقی هۆشداریی دا لە لێکەوتەکانی بەئامانجگرتنی کەشتییە مەدەنییەکان و روونیکردەوە، گەرووی هورمز موڵکی یەک دەوڵەت نییە، بەڵکو رێڕەوێکی نێودەوڵەتیی گرنگە و بەپێی یاسا نێودەوڵەتییەکان بەڕێوەدەچێت. جەختی لەوەش کردەوە، هەر جۆرە هێرشێک لەو ناوچەیەدا هەڕەشەیەکی راستەوخۆیە بۆ سەر ئابووریی جیهان و ئاسایشی ئەو گەلانەی پشت بە سەقامگیریی بازرگانی و وزە دەبەستن.

ئەو شرۆڤەکارە پێی وایە ئیمارات هەمیشە سیاسەتی هێورکردنەوەی پەیڕەو کردووە، بەڵام ناتوانێت بێدەنگ بێت بەرامبەر هێرشێک ببێتە هۆی کوژران و برینداربوونی خەڵکی مەدەنی. بۆیە داوای هەڵوێستێکی نێودەوڵەتیی روون و یەکلاکەرەوە دەکات بۆ لێپرسینەوە لە بکەرانی ئەو کارە و رێگریکردن لە بەکارهێنانی ئاسایشی ناوچەکە وەک کارتی گوشار، هەروەها پێویستیی هەماهەنگیی کەنداو و نێودەوڵەتیشی بۆ پاراستنی رێڕەوە ئاوییەکان بە گرنگ زانی.

لێدوانەکانی ئەم شرۆڤەکارە دوای ئەوە دێن وەزارەتی ناوخۆی ئیمارات بڵاویکردەوە، هەردوو کەشتیی نەوتهەڵگری نیشتمانیی (مەمباسا) و (بەهییە) لە ناوچە ئاوییەکانی عومان لە گەرووی هورمز بە دوو مووشەکی ئێرانی کراونەتە ئامانج. بەهۆی هێرشەکەوە کارمەندێکی هیندیی کەشتیی مەمباسا گیانی لەدەستداوە و هەشت کەسی دیکەش بریندارن، چوار لەوانە برینەکانیان سەختە. لەلایەکی دیکەوە وەزارەتی بەرگریی ئیمارات و جاسم ئەلبدێوی، ئەمینداری گشتیی ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو، بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکەیان کرد و بە "کردەوەیەکی تیرۆریستی" و پێشێلکارییەکی مەترسیداریان ناوبرد.