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شرۆڤەکارێکی ئیماراتی بۆ کوردستان24: هێرشەکانی ئێران هەڕەشەی راستەوخۆن بۆ ئابووریی جیهان

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئیمارات

محەمەد تەقی، شرۆڤەکاری سیاسیی ئیماراتی بە کوردستان24ـی راگەیاند، هێرشەکەی ئێران بۆ سەر دوو کەشتیی نەوتهەڵگری وڵاتەکەیان لە گەرووی هورمز، وەرچەرخانێکی مەترسیدارە و رێڕەوە ئاوییەکان دەکاتە گۆڕەپانی هەڕەشە و باجگیری.

محەمەد تەقی هۆشداریی دا لە لێکەوتەکانی بەئامانجگرتنی کەشتییە مەدەنییەکان و روونیکردەوە، گەرووی هورمز موڵکی یەک دەوڵەت نییە، بەڵکو رێڕەوێکی نێودەوڵەتیی گرنگە و بەپێی یاسا نێودەوڵەتییەکان بەڕێوەدەچێت. جەختی لەوەش کردەوە، هەر جۆرە هێرشێک لەو ناوچەیەدا هەڕەشەیەکی راستەوخۆیە بۆ سەر ئابووریی جیهان و ئاسایشی ئەو گەلانەی پشت بە سەقامگیریی بازرگانی و وزە دەبەستن.

ئەو شرۆڤەکارە پێی وایە ئیمارات هەمیشە سیاسەتی هێورکردنەوەی پەیڕەو کردووە، بەڵام ناتوانێت بێدەنگ بێت بەرامبەر هێرشێک ببێتە هۆی کوژران و برینداربوونی خەڵکی مەدەنی. بۆیە داوای هەڵوێستێکی نێودەوڵەتیی روون و یەکلاکەرەوە دەکات بۆ لێپرسینەوە لە بکەرانی ئەو کارە و رێگریکردن لە بەکارهێنانی ئاسایشی ناوچەکە وەک کارتی گوشار، هەروەها پێویستیی هەماهەنگیی کەنداو و نێودەوڵەتیشی بۆ پاراستنی رێڕەوە ئاوییەکان بە گرنگ زانی.

لێدوانەکانی ئەم شرۆڤەکارە دوای ئەوە دێن وەزارەتی ناوخۆی ئیمارات بڵاویکردەوە، هەردوو کەشتیی نەوتهەڵگری نیشتمانیی (مەمباسا) و (بەهییە) لە ناوچە ئاوییەکانی عومان لە گەرووی هورمز بە دوو مووشەکی ئێرانی کراونەتە ئامانج. بەهۆی هێرشەکەوە کارمەندێکی هیندیی کەشتیی مەمباسا گیانی لەدەستداوە و هەشت کەسی دیکەش بریندارن، چوار لەوانە برینەکانیان سەختە. لەلایەکی دیکەوە وەزارەتی بەرگریی ئیمارات و جاسم ئەلبدێوی، ئەمینداری گشتیی ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو، بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکەیان کرد و بە "کردەوەیەکی تیرۆریستی" و پێشێلکارییەکی مەترسیداریان ناوبرد.

 
 
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