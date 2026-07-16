سەباح نوعمان: لیژنەیەک بۆ لێکۆڵینەوە لە هێرشەکانی سەر هەولێر پێکهێنراوە

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گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق رایگەیاند: هێرشەکانی سەر هەولێر بە تەواوی رەتکراوەن. جەختی لەوە کردەوە، هەر لایەنێک لە پشت ئەو هێرشانەوە بێت رووبەڕووی توندترین سزای یاسایی دەبێتەوە، بەوپێیەی ئەو جۆرە کردەوانە زیان بە سەقامگیریی وڵات دەگەیەنن.

پێنجشەممە، 16ـی تەممووزی 2026، سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، تایبەت بە کوردستان24ـی گوت: عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی وڵاتەکە، بڕیاری پێکهێنانی لیژنەیەکی تایبەتی بۆ لێکۆڵینەوە لە هێرشەکانی شەوی رابردوو داوە.

هاوکات ئاماژەی بەوە کرد، لیژنەکە لە ئەمڕۆوە ئەرکەکانی خۆی دەستپێکردووە و لە ماوەیەکی نزیکدا راپۆرتێکی ورد سەبارەت بە سەرچاوە و لایەنی پشت هێرشەکان پێشکەش دەکات.

سەباح نوعمان ئاشکرای کرد، ئەندامانی لیژنە ئەمنییەکە سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن بۆ کارکردنی هاوبەش و هەماهەنگی راستەوخۆ لەگەڵ دەزگا ئەمنییەکانی هەرێم، تاوەکو بە شێوازێکی زانستی و مەیدانی هۆکار و پاڵنەرەکانی پشت ئەو هێرشانە دیاریی بکرێن.

گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان، جەختی لەوە کردەوە، هێزە نیشتمانییەکان چاوپۆشی لە هیچ لایەنێک ناکەن و هەر گرووپ یان لایەنێک دەستی لەم هێرشانەدا هەبێت بە توندترین شێوە سزا دەدرێت.

روونیشی کردەوە، پاراستنی ئاسایش یەکێکە لە کارە لە پێشینەکان و ئەم جۆرە هێرشانە دەبنە هۆی لاوازبوونی سەقامگیریی گشتیی وڵات، ئەمەش بە هیچ شێوەیەک قبووڵکراو نییە.

سەبارەت بە سەرچاوەی هێرشەکان، نوعمان ئاماژەی بەوە کرد، تاوەکوو ئێستا بە تەواوی روون نەبووەتەوە کە ئایا هێرشەکان لە ناوخۆ یان لە دەرەوەی عێراقەوە کراون، چونکە لێکۆڵینەوەکان هێشتا لە قۆناخی سەرەتاییدان؛ بەڵام جەختی کردەوە کە سەرجەم رێکارە پێویستەکان بۆ رێگری لە پێشێلکاریی لەو شێوەیە دەگیرێنەبەر.

ئەم هەنگاوە ئەمنییانە دوای ئەوە دێن، شەوی رابردوو، پارێزگای هەولێر بە هەشت درۆنی بۆمبڕێژکراو کرایە ئامانج. هێرشەکان لە لایەن سیستمی بەرگریی ئاسمانیی هێزەکانی هاوپەیمانانەوە تێکشکێنران و رووداوەکە هیچ زیانێکی گیانی لێنەکەوتەوە، جگە لە زیانی ماددی سنووردار کە بەر چەند ئۆتۆمبێلێک کەوت.