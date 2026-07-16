رووسیا 501 تەرمی ئۆکرانی گەڕاندەوە

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دەسەڵاتدارانی ئۆکرانیا رایانگەیاند، تەرمی 501 سەربازیان لە لایەنی رووسی وەرگرتووەتەوە، ئەمەش وەک یەکێک لە دەگمەنترین بوارەکانی هەماهەنگی و هاوکاری نێوان هەردوو وڵات لە دوای هەڵگیرسانی جەنگەوە دادەنرێت.

پێنجشەممە 16ـی تەمووزی 2026، ناوەندی کاروباری دیلەکانی جەنگ لە کیێڤ لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد: "لە ئەنجامی هەوڵە بەردەوامەکان بۆ گەڕاندنەوەی تەرمی کوژراوان، 501 تەرم رادەستی ئۆکرانیا کرانەوە، کە بەپێی زانیارییەکانی لایەنی رووسی، تەرمی سەربازی ئۆکرانین."

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، رێکخراوی خاچی سوور هاوکار و ئاسانکار بووە لە بەڕێوەچوونی پرۆسەی ئاڵوگۆڕەکەدا، هەروەها لایەنی ئۆکرانی جەختی کردووەتەوە، تیمەکانی لێکۆڵینەوە و پزیشکی دادوەری دەست دەکەن بە رێکارەکانی دیاریکردنی ناسنامەی ئەو تەرمانەی کە رادەست کراونەتەوە.

لەلایەکی دیکەوە، شەمسائیل سارالیێف، پەرلەمانتاری رووسیا بە ئاژانسی هەواڵی "ئاڕ بی سی" راگەیاند، مۆسکۆ تەرمی 31 سەربازی لە لایەنی ئۆکرانی وەرگرتووەتەوە.

لە دوای دەستپێکردنی هێرشەکانی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا لە ساڵی 2022، ئاڵوگۆڕی دیلەکان و تەرمی کوژراوان یەکێک بووە لەو بوارە کەم و سنووردارانەی کە هەردوو وڵات تیایدا رێککەوتوون و هەماهەنگییان کردووە.

بەپێی ئامارەکان، لە سەرەتای ئەمساڵەوە رووسیا زیاتر لە 4 هەزار تەرمی لە 6 قۆناغی ئاڵوگۆڕدا رادەستی ئۆکرانیا کردووە، لە کاتێکدا ئۆکرانیا زیاتر لە 100 تەرمی گەڕاندووەتەوە، هەروەها لە ساڵی 2025ـدا، کیێڤ روفاتی زیاتر لە 14 هەزار سەربازی وەرگرتووەتەوە، لە بەرامبەریشدا مۆسکۆ کەمتر لە 400 روفاتی وەرگرتووەتەوە.