سیاسی

دژەتیرۆری کوردستان: شەوی هەینی پێنج درۆن لە ئاسمانی هەولێر تێکشکێنران

لە ماوەی 8 خولەکدا؛ پێنج درۆن لە ئاسمانی هەولێر خرانە خوارەوە

کوردستان دژەتیرۆری کوردستان هەولێر خستنە خوارەوەی درۆن

دژەتیرۆری کوردستان رایگەیاند، شەوی هەینی هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی، توانیویانە پێنج فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بۆمبڕێژکراو لە ئاسمانی شاری هەولێر تێکبشکێنن و بیخەنە خوارەوە.

دژەتیرۆری کوردستان لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: شەوی هەینی، رێکەوتی 17ـی تەممووزی 2026، لە کاتژمێر 21:58 تا 22:06، هێزەکانی هاوپەیمانان پێنج درۆنی بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی هەولێر تێکشکاند و خستە خوارەوە.

هاوکات ئاماژەی بەوە کرد، خۆشبەختانە خرانە خوارەوەی درۆنەکان، هیچ زیانێکی گیانییان لێ نەکەوتەوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەرەبەیانی هەینی، لە کاتژمێر 4:19 تا 5:25، هێزەکانی هاوپەیمانان هەشت درۆنی بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی هەولێر تێکشکاند و خستە خوارەوە، بەبێ ئەوەی هیچ زیانێکی گیانی لێ بکەوێتەوە.

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە قۆناخێکی هەستیار تێپەڕ دەبێت، دەستپێکردنی زنجیرە هێرشە ئاسمانییەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران لە لایەک و بەئامانجگرتنی بەردەوامی بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە لایەکی دیکەوە، ناوچەکەیان خستووەتە سەر لێواری تەقینەوەیەکی گەورە.

 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,