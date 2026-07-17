ئێران هێرشی کردە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا
تەلەفزیۆنی فەرمی ئێران ئەمڕۆ شەممە رایگەیاند؛ سوپای وڵاتەکەی، وەک وەڵامدانەوەیەک بۆ هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر خاکەکەی، چەند ئامانجێکی سەربازی لە هەردوو وڵاتی کوەیت و ئوردن بۆردومان کردووە.
سوپای ئێران لە بەیاننامەیەکدا کە تەلەفزیۆنی فەرمی ئێران بڵاوی کردووەتەوە رایگەیاند، هێرشەکان لە کوەیت کۆگایەکی چەکیان لە بنکەی عەدیری و چەندین باڵەخانەی سەرکردایەتی و کۆگای چەکیان لە بنکەی عەلی سالم کردووەتە ئامانج، جگە لە تێکدانی چەند پردێکی پەیوەندی؛ هاوکات لە ئوردنیش لە رێگەی درۆنەوە هێرش کراوەتە سەر تانکەرەکانی سووتەمەنی سوپای ئەمریکا لە بنکەی ئەزرەق.
لە بەرامبەردا، سوپای کووەیت لە رێگەی پلاتفۆرمی ئێکسەوە رایگەیاند؛ ئەو دەنگی تەقینەوانەی بیستراون، لە ئەنجامی تێکشکاندنی هێرشەکان بووە لەلایەن سیستەمی بەرگریی ئاسمانی وڵاتەکەیانەوە. لە هەمان کاتدا و بەهۆی مەترسییەکانەوە، وەزارەتی ناوخۆی بەحرەین زەنگی ئاگادارکردنەوەی لەو وڵاتەدا لێدا کە بنکەیەکی دەریایی ئەمریکای لێیە.
سەبارەت بە زیانەکان لە ئوردن، سوپای ئەو وڵاتە لە بەیاننامەیەکدا جەختی کردەوە، بەرگریی ئاسمانییەکەیان توانیویەتی 10 مووشەکی ئێرانی لە ئاسمانی شانشینەکەدا بخاتە خوارەوە کە ئامانجیان ناوچە جیاوازەکان بووە. سوپای ئوردن دڵنیایی دا ئەو پرۆسەی تێکشکاندنە هیچ زیانێکی گیانی یان ماددی لێ نەکەوتووەتەوە و بارودۆخەکە لەژێر چاودێریدایە.
لای خۆشییەوە سوپای ئێران رایگەیاند، بنکەیەکی ئاسمانی لە بەحرەین کردووەتە ئامانج.