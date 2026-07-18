کشتوکاڵی مەخموور: زیاتر لە 160 هەزار تۆن گەنم وەرگیراوە

پێش 17 خولەک

پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی ئەمساڵی جووتیاران لە سایلۆی مەخموور کۆتایی هات و بڕی ئەو گەنمەشی وەرگیراوە لە 160 هەزار تۆن زیاتر بووە.

ئەمڕۆ شەممە، 18ـی تەممووزی 2026، مەروان حوسێن، بەڕێوەبەری هۆبەی کشتوکاڵی مەخموور لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە سایلۆی ناوچەکە بەکۆتا گەیشتووە. گوتیشی، لە دوایین رۆژی پرۆسەکەدا تەنیا 17 بارهەڵگر مابوون و ئەوانیش بەرهەمەکانیان رادەست کرد.

لەبارەی بڕی ئەو گەنمەی رادەست کراوە، بەڕێوەبەری هۆبەی کشتوکاڵی مەخموور ئاماژەی بەوە دا، تاوەکو ئێستا زیاتر لە 160 هەزار تۆن گەنم لە جووتیاران وەگیراوە. روونیشی کردەوە، ئەو بڕە تەنیا بەرهەمی ناوەندی مەخموور و شارەدێی قەراجە.

لە درێژەی قسەکانیدا مەروان حوسێن باسی لەوە کرد، گەنمی جووتیارانی ناوچەکانی دیبەگە، گوێڕ و کەندێناوە لە سایلۆی مەخموور وەرناگیرێن، بەڵکوو بۆ رادەستکردنیان رەوانەی سایلۆکانی سنووری پارێزگای هەولێر دەکرێن.

ناوچەی مەخموور یەکێکە لە ناوچە کشتوکاڵییە بەپیت و گرنگەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ بەرهەمهێنانی گەنم. ساڵانە لەگەڵ دەستپێکردنی وەرزی دروێنە، جووتیاران بەرهەمەکانیان رادەستی سایلۆکان دەکەن. زۆرجار بەهۆی زۆریی بەرهەم و دیاریکردنی بڕێکی کەم لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە، کێشە بۆ جووتیارانی کورد دروست دەبێت.

بۆ ئەمساڵ، وەزارەتی بازرگانیی عێراق بڕی دوو ملیۆن تۆن گەنمی بۆ سەرتاسەری وڵات دیاری کردبوو، لەو بڕەش بەشێکی بۆ هەرێمی کوردستان و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم تەرخان کرابوو.

کردنەوەی دەرگای سایلۆکان و وەرگرتنی گەنم بە شێوەی نۆرەی ئەلیکترۆنی، یارمەتیدەرێکی زۆر باش بوو بۆ ئەوەی پرۆسەکە بەبێ قەرەباڵخی و کێشەی گەورە بەڕێوە بچێت و مافی جووتیاران پارێزراو بێت.