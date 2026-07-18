رۆژانە نزیکەی 1500 تۆن بەرهەمی جووتیاران هەناردەی شارەکانی عێراق دەكرێت

وەزارەتی كشتوكاڵ: هەر جووتیارێک رێگری لێكرا، با ئاگادارمان بكاتەوە

پێش کاتژمێرێک

لەبارەی رێگری لە هەناردەكردنی بەرهەمی كشتوكاڵی بۆ ناوچەكانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق، وەزارەتی كشتوكاڵی حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە رێگای كوردستان24ـەوە داوایەک لە جووتیاران دەكات و رایدەگەیەنێت، هەر جووتیارێك رێگری لە هەناردەی بەرهەمەكەی کرا با ئاگاداریان بكاتەوە، دڵنیاشیان دەکاتەوە، هیچ گرفتێك لە ناردنی بەرهەمی كشتوكاڵی نییە.

قارەمان قادر، گوتەبێژی وەزارەتی كشتوكاڵی حكوومەتی هەرێمی كوردستان بە كوردستان 24ـی گوت: رۆژانە هەزار و 200 بۆ هەزار و 500 تۆن بەرهەمی كشتوكاڵی جووتیارانی هەرێمی كوردستان لە رێگای بازگەكانی مووسڵ رەوانەی ناوەڕاست و باشووری عێراق دەكرێت.

ئاماژەی بەوەش كرد، رێككەوتن و لێكگەیشتن لەگەل بەغدا هەیە بۆ ناردنی بەرهەمەکان و ئەوەش بەگوێرەی ئەو رۆژ ژمێرەی بۆ بەرهەمی كشتوكاڵی دانراوە، گوتیشی، ئەوەی هەیە رێگریكردنە لە بەرهەمی دەرەكی نەك ناوخۆ، واتە هیچ بەرهەمێك لە چوارچێوەی ئەو رێككەوتنەی كراوە لە بازگەكانی عێراقیشەوە نایەنە ناو هەرێمی كوردستانەوە، لەسەر ئەو پرسە رێككەوتنی تەواو هەیە و هیچ شاندێكیش بەم نزیكانە سەردانی بەغدا ناكات.

گوتەبێژی وەزارەتی كشتوكاڵ لە رێگای كوردستان24ـەوە داوا دەكات، هەر جووتیارێك رێگری لێدەكرێت راستەوخۆ وەزارەتەكەیان ئاگادار بكاتەوە، بەو مەرجەی جووتیار پابەندی رێنماییەكان بێت، لەوانە، كڵێشەی یەكگرتووی هەرێمی كوردستان و عێراق لەسەر ئاڵوگۆڕی بەرهەمەكان، كە دەبێت مۆر و واژۆ و ئیمەیڵی حكوومەتی هەرێمی كوردستانی لەسەر بێت، بەو نووسراوە مامەڵە لەگەڵ حكوومەتی عێراق دەكرێت و داواش دەكات كە هەر جووتیارێك بەو رێنماییانە رێگری لێبكرێت راستەوخۆ نوێنەری وەزارەت پەیوەندی بە بەغداوە دەكات.