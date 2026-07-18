نەبیل فەهمی: هێرشکردنە سەر هەرێمی کوردستان و کەنداو بەزاندنی هێڵی سوورە

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سکرتێری گشتیی کۆمکاری عەرەبی، هۆشداریی لە سەرکێشی و توندوتیژییەکانی ئێران دژی چەند وڵاتێکی عەرەبی و هەرێمی کوردستان دا، جەختیشی کردەوە، ئەم هێرشانە ئامانجیان تێکدانی سەقامگیریی ناوچەکەیە و هەر دەستدرێژییەک بۆ سەر هەر وڵاتێکی عەرەبی، بە هێرش بۆ سەر تەواوی ئاسایشی نەتەوەیی عەرەبی هەژمار دەکرێت.

شەممە 18ـی تەممووزی 2026، نەبیل فەهمی، سکرتێری گشتیی کۆمکاری عەرەبی، لە راگەیەندراوێکدا نیگەرانیی قووڵی خۆی لە زیادبوونی هێرشە ناڕەواکانی ئێران دەربڕی و ئاماژەی بەوە کرد، ئەو هێرشانەی لەم دواییانەدا هەریەک لە مەملەکەتەکانی بەحرەین، ئوردن و دەوڵەتانی قەتەر و کوێتی گرتووەتەوە و ژێرخانە ستراتیژییەکانی کردووەتە ئامانجی، نیشانەی رێبازێکی شەڕەنگێزیی مەترسیدارن.

لە راگەیەندراوەکدا سکرتێری گشتی کۆمکاری عەرەبی بە توندی سەرکۆنەی هێرشە یەک لە دوای یەکەکانی سەر هەرێمی کوردستانی عێراقی کرد و رایگەیاند، ئەم کارانەی تاران نەک تەنیا پێشێلکردنی سەروەریی دەوڵەتانی عەرەبییە، بەڵکو پێچەوانەی هەموو یاسا نێودەوڵەتییەکان و بنەماکانی دراوسێیەتی باشە و نیشانەی خوێندنەوەیەکی هەڵەی تارانە بۆ واقیعی ناوچەکە.

نەبیل فەهمی داوای لە ئێران کرد دەستبەجێ پەرەپێدانە سەربازییەکانی رابگرێت و چیتر لە رێگەی باڵە سەربازییەکانییەوە، پشێوی بڵاو نەکاتەوە و هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی دەریاوانی دروست نەکات. فەهمی داوای کرد تاران بگەڕێتەوە سەر مێزی دانوستان و پابەندی بەڵێنە نێودەوڵەتییەکانی بێت.

سکرتێری گشتیی کۆمکاری عەرەبی هاوسۆزیی تەواوی رێکخراوەکەی بۆ ئەو دەوڵەتانە دووپات کردەوە کە رووبەڕووی هەڕەشە بوونەتەوە و پشتگیریی خۆی بۆ هەموو ئەو رێکارانە دەربڕی کە وڵاتانی عەرەبی بۆ پاراستنی سەروەری و بەرژەوەندییەکانیان دەیگرنە بەر.