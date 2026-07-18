عەلی قەرەداغی: هێرشکردنە سەر هەرێمی کوردستان هێرشە بۆسەر تەواوی عێراق

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دکتۆر عەلی قەرەداغی، بە توندترین شێوە سەرکۆنەی ئەو هێرشانەی کرد کە دەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان و رایگەیاند، ئەمە پێشێلکردنی ئاشکرای سەروەریی عێراق و سووکایەتیکردنە بە خوێنی هاووڵاتییان و ئاسایشی نیشتمانیی وڵات.

شەممە 18ـی تەممووزی 2026، د.عەلی قەرەداغی، سەرۆکی یەکێتی زانایانی ئیسلامی لە جیهان ئاماژەی بەوە کرد، هاوشێوەی هێرشەکانی سەر قەتەر و شوێنەکانی دیکە، ئەم دەستدرێژییانەش رەتکراوەن و جەختی کردەوە، حکوومەتی عێراق بەرپرسیارێتی تەواوی دەکەوێتە ئەستۆ لەبەرامبەر هەر بێدەنگییەک یان کەمتەرخەمییەک لە پاراستنی سەروەریی خاکەکەیدا.

عەلی قەرەداغی داواشی لە بەغدا کرد، رێکاری سیاسی، دیپلۆماسی و ئەمنیی راستەقینە بگرێتە بەر بۆ پاراستنی وڵات و هاووڵاتییان.

قەرەداغی دەڵێت: "وەستانەوە لەگەڵ هەرێمی کوردستان لەمڕۆدا تەنیا هەڵوێستێکی سیاسیی ئارەزوومەندانە نییە، بەڵکو ئەرکێکی نیشتمانیی پابەندکارە؛ چونکە ئاسایشی کوردستان بەشێکە لە ئاسایشی عێراق و هەر هێرشێک بۆ سەر هەرێم، بە هێرش بۆ سەر تەواوی دەوڵەتی عێراق هەژمار دەکرێت."

لە کۆتاییدا جەختی لەوە کردەوە، کاتی ئەوە هاتووە عێراق هەڵوێستێکی یەکگرتوو و توندی هەبێت بۆ کۆتاییهێنان بەم دەستدرێژییانە و رەتکردنەوەی سیاسەتی سەپاندنی ئەمری واقیع، دووپاتیشی کردەوە کە سەروەریی عێراق و خوێنی رۆڵەکانی هێڵی سوورن و جێگەی دانوستان نین.