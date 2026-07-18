سیاسی

عەلی قەرەداغی: هێرشکردنە سەر هەرێمی کوردستان هێرشە بۆسەر تەواوی عێراق

جیهان عەلی قەرەداغی هێرشکردنە سەر هاووڵاتیان هەرێمی کوردستان عێراق

دکتۆر عەلی قەرەداغی، بە توندترین شێوە سەرکۆنەی ئەو هێرشانەی کرد کە دەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان و رایگەیاند، ئەمە پێشێلکردنی ئاشکرای سەروەریی عێراق و سووکایەتیکردنە بە خوێنی هاووڵاتییان و ئاسایشی نیشتمانیی وڵات.

شەممە 18ـی تەممووزی 2026، د.عەلی قەرەداغی، سەرۆکی یەکێتی زانایانی ئیسلامی لە جیهان ئاماژەی بەوە کرد، هاوشێوەی هێرشەکانی سەر قەتەر و شوێنەکانی دیکە، ئەم دەستدرێژییانەش رەتکراوەن و جەختی کردەوە، حکوومەتی عێراق بەرپرسیارێتی تەواوی دەکەوێتە ئەستۆ لەبەرامبەر هەر بێدەنگییەک یان کەمتەرخەمییەک لە پاراستنی سەروەریی خاکەکەیدا.

عەلی قەرەداغی  داواشی لە بەغدا کرد، رێکاری سیاسی، دیپلۆماسی و ئەمنیی راستەقینە بگرێتە بەر بۆ پاراستنی وڵات و هاووڵاتییان.

قەرەداغی دەڵێت: "وەستانەوە لەگەڵ هەرێمی کوردستان لەمڕۆدا تەنیا هەڵوێستێکی سیاسیی ئارەزوومەندانە نییە، بەڵکو ئەرکێکی نیشتمانیی پابەندکارە؛ چونکە ئاسایشی کوردستان بەشێکە لە ئاسایشی عێراق و هەر هێرشێک بۆ سەر هەرێم، بە هێرش بۆ سەر تەواوی دەوڵەتی عێراق هەژمار دەکرێت."

لە کۆتاییدا جەختی لەوە کردەوە، کاتی ئەوە هاتووە عێراق هەڵوێستێکی یەکگرتوو و توندی هەبێت بۆ کۆتاییهێنان بەم دەستدرێژییانە و رەتکردنەوەی سیاسەتی سەپاندنی ئەمری واقیع، دووپاتیشی کردەوە کە سەروەریی عێراق و خوێنی رۆڵەکانی هێڵی سوورن و جێگەی دانوستان نین.

 
کاروان شوانی ,