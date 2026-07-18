بانکی ناوەندیی عێراق: حەفت بانک دەگەڕێنرێنەوە نێو سیستەمی حەواڵەی دەرەکی

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بانکی ناوەندیی عێراق رایگەیاند: حەفت بانکی وڵاتەکە لە قۆناخی یەکەمدا دەگەڕێنەوە نێو سیستمی حەواڵەی دەرەکی بە دراوە جیاوازەکان، بە ئاراستەی بەدەستهێنانەوەی مافی مامەڵەکردن بە دۆلاری ئەمریکی لە قۆناخەکانی داهاتوودا.

شەممە، 18ـی تەممووزی 2026، نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: "لە دوای سەردانە فەرمییەکەی عەلی زەیدی و کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا و لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکان بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان هەردوو وڵات، پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق زنجیرەیەک کۆبوونەوەی ئاست بەرزی لەگەڵ بەرپرسانی گەنجینەی ئەمریکا ئەنجامدا".

بە پێی راگەیەنراوەکە، ئەم کۆبوونەوانە بوونە هۆی گەیشتن بە لێکتێگەیشتنێکی هاوبەش بۆ گەڕاندنەوەی بانکە سنووردارکراوەکانی عێراق بۆ کەناڵەکانی حەواڵەی دەرەکیی کە پەیوەست نین بە دۆلاری ئەمریکییەوە؛ ئەمەش دوای ئەوەی بانکەکان مەرج و پێوەرە پەسندکراوەکانیان لە بوارەکانی پابەندبوون و حوکمڕانیدا جێبەجێ کردووە و، قۆناخی یەکەمی بەرنامەی چاکسازیی کەرتی بانکی و پێدانی مۆڵەتی نوێیان کە لە لایەن بانکی ناوەندیی عێراقەوە جێبەجێ دەکرێت، تەواو کردووە.

هەروەها بانکەکان دەتوانن پێداویستییەکانی چاکسازی و نوێکردنەوەی مۆڵەتەکانیان تەواو بکەن، شایستەیی خۆیان بۆ ئەنجامدانی مامەڵە بە دۆلاری ئەمریکی بەدەست دەهێننەوە، ئەوەش کاتێک کە سەرجەم رێکار و مەرجە رێکخراوەییە پەیوەندیدارەکان جێبەجێ بکەن.

لە راگەیەنراوەکەدا ئەوەش هاتووە، "ئەم لێکتێگەیشتنە لە چوارچێوەی ستراتیژییەتی گشتگیری بانکی ناوەندیی عێراقدایە، کە ئامانج لێی مۆدێرنکردنی کەرتی بانکی، بەهێزکردنی تواناکانی، بەرزکردنەوەی کارایی و توانای خۆڕاگری و رکابەرییەتی، بە جۆرێک کە هاوکار بێت لە بەدیهێنانی تێکەڵاوبوونی تەواوی کەرتی بانکی لەگەڵ سیستمی دارایی جیهانیدا، هاوکات بەهێزکردنی متمانە بە کەرتی بانکیی عێراق و رەخساندنی ژینگەی گونجاو بۆ کرانەوەی بە رووی دامەزراوە داراییە نێودەوڵەتییەکاندا".

لە لایەکی دیکەوە بانکی ناوەندیی عێراق لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، کە بانکەکە جارێکی دیکە پابەندبوونی خۆی بە بەردەوامبوون لە هەڵسەنگاندنی گشتگیری سەرجەم بانکە عێراقییەکان و بەهێزکردنی سیستمی چاودێری و سەرپەرشتیکردن دووپات کردەوە، بە مەبەستی زامنکردنی پابەندبوونی بەردەوام بە پێوەرە نێودەوڵەتییەکان و مەرجەکانی حوکمڕانی، بەڕێوەبردنی مەترسییەکان و بەرەنگاربوونەوەی سپیکردنەوەی پارە و دابینکردنی دارایی بۆ تیرۆر".

ئاماژە بەوەش کراوە، کە "بانکی ناوەندیی عێراق بەردەوام دەبێت لە گرتنەبەری رێکاری چاودێری و رێکخستنی گونجاو بەرامبەر هەر دامەزراوەیەک کە ئەم پێوەرانە جێبەجێ نەکات، لەوانەش سنووردارکردن یان راگرتنی دەستڕاگەیشتنیان بە کەناڵە داراییە نێودەوڵەتییەکان یان هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەتەکانیان، لە کاتی پێویستدا و بەپێی چوارچێوە یاسایی و رێساییە کارپێکراوەکان".

هەروەها پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق ئاشکرای کردووە، ئێستا 7 بانکی شایستە هەن بۆ گەڕانەوە و کارکردن لە چوارچێوەی کەناڵەکانی حەواڵەی دەرەکیی کە پەیوەست نین بە دۆلارەوە (واتە بە دراوەکانی دیکە مامەڵە دەکەن) و لە داهاتووشدا مافی مامەڵەکردنیان بە دۆلاری ئەمریکی دەبێت، دوای ئەوەی قۆناخەکانی دیکەی تایبەت بە مەرجەکانی پابەندبوون و حوکمڕانی دەبڕن".