سامانە سروشتییەکان: بەغدا رۆژانە بڕی پێویستی گاز بۆ هەرێمی کوردستان دابین دەکات

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وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: وەزارەتی نەوتی عێراق، رۆژانە بڕی پێویستی گازی شل بۆ پارێزگاکانی هەرێم دابین دەکات، ئەمەش وەک رێکارێکی کاتی تا کاتی دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنان لە کێڵگەی گازی کۆرمۆر.

شەممە، 18ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، پرۆسەی رەوانەکردنی گازی شل بە شێوەیەکی ڕۆژانە و بەپێی بڕی پێویستی ناوخۆیی لە لایەن وەزارەتی نەوتی فیدراڵەوە بەردەوامە، ئەمەش بە مەبەستی پڕکردنەوەی پێداویستیی هاووڵاتییان و دابینکردنی گازی ماڵان لە سەرجەم پارێزگاکانی هەرێمی کوردستاندا.

ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی هەماهەنگیی هاوبەشی نێوان هەولێر و بەغدا دێت بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەو کورتهێنانە کاتییەی لە کەرتی گازدا دروستبووە.

روونیشکراوەتەوە کە ئەم رێکارە کاتییە بەردەوام دەبێت تا ئەو کاتەی بارودۆخی بەرهەمهێنانی گاز لە کێڵگەی گازی کۆرمۆر ئاسایی دەبێتەوە و پرۆسەی بەرهەمهێنانی فەرمی تێیدا دەستپێدەکاتەوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، هەینی، 17ـی تەمموزی 2026، هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکی هاوبەشدا رایانگەیاندبوو، رەزامەندی وەزارەتی نەوتی فیدراڵ وەرگیراوە بۆ دابینکردنی پێداویستییەکانی هەرێم، بۆ ئەوەی رێگری لە دروستبوونی هەر جۆرە قەیرانێک بکرێت.

هەردوو وەزارەت دڵنیاییان داوەتەوە هاووڵاتییان، کە "هیچ قەیرانێکی گازی ماڵان روونادات" و هەوڵەکان چڕکراونەتەوە بۆ ئەوەی لە زووترین کاتدا بەرهەمهێنان لە کێڵگەی کۆرمۆر دەست پێبکاتەوە و دۆخی کارەبا ئاسایی بێتەوە.