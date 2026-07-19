قائانی: بەردەوام دەبین لە بەرگریکردن

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فەرماندەی فەیلەقی قودسی سەر بە سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، فەرماندە و جەنگاوەرانی بەرەکانی بەرگری پابەند دەبن بە بەردەوامبوون لەسەر رێبازی بەرگری لە ژێر سێبەری رێبەرایەتییە نوێیەکەی وڵاتدا.

یەکشەممە 19ـی تەممووزی 2026، ئیسماعیل قائانی فەرماندەی فەیلەقی قودسی سەر بە سوپای پاسدارانی ئێران، لە پەیامێکدا وێڕای دەربڕینی سوپاس و پێزانین بۆ رۆڵی رێبەری باڵای ئێران لە پشتگیریکردنی بەرەی مقاوەمە، دووپاتی کردەوە ئەوان وەفادار دەمێننەوە بۆ ئەو پەیمانەی لەگەڵ "ئیمامی شەهیدی ئوممەت" بەستوویانە.

فەرماندەی فەیلەقی قودس راشیگەیاند: "لە سەردەمی رێبەرایەتی موجتەبا خامنەیی، بەردەوام دەبین لە رێڕەوە نورانی و پڕ لە شانازییەکەی بەرگری، کە هەمیشە لەلایەن جەنابیانەوە پشتگیری کراوە و جێی رەزامەندی بووە."

ئەم لێدوانەی ئیسماعیل قائانی فەرماندەی فەیلەقی قودسی سەر بە سوپای پاسداران دوای ئەوە دێت، گرژییەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا روویان لە زیادبوون کردووە، لای خۆیەوە سوپای پاسداران راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، "هەر چوار کەشتییەکە سیستمی دەریاوانیی خۆیان پەکخستبوو و بە پاڵپشتیی ئەمریکا هەوڵیان دەدا لە رێڕەوێکی نائارامەوە لە گەرووەکە بچنە دەرەوە."

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە "ئێران پێشتر جەختی کردووەتەوە کە هیچ دڵۆپە نەوت، گاز یان پەینی کیمیایی بەبێ مۆڵەتی تاران بە گەرووی هورمزدا تێناپەڕێت"، هەروەها ئاماژە بەوەش کراوە هێزەکانی سوپای پاسداران کۆنترۆڵی تەواوی گەرووی هورمزیان لەدەستدایە و تەنیا رێڕەوی ئارامیش، ئەو رێڕەوەیە کە لەلایەن ئێرانەوە دیاری کراوە و راگەیەندراوە.

سوپای پاسداران هۆشداری داوە لەوەی کە "ئەو کەشتییانەی دەکەونە ژێر کاریگەریی لێدوانەکانی ئەمریکا و رێڕەوی نائارام دەگرنە بەر، بە دڵنیاییەوە رووبەڕووی رووداو دەبنەوە."

لەلایەکی دیکەوە، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) رایگەیاند، لە 18ـی تەممووزەوە رێڕەوی 5 کەشتیی بازرگانییان گۆڕیوە و کەشتییەکی دیکەشیان پەکخستووە، سێنتکۆم جەختی کردووەتەوە، "هێزەکانی ئەمریکا بە توندی بەردەوامن لە سەپاندنی گەمارۆی دەریایی بەسەر ئێراندا."