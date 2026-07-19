دەستەی دەستپاکی بەرپرسێکی کارەبای بەغدای دەستگیرکرد

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دەستەی دەستپاکی فیدراڵیی عێراق دەستگیرکردنی بەرپرسێکی لە کۆمپانیای دابەشکردنی کارەبای بەغدا راگەیاند، بە تۆمەتی دزین و دەستبەسەرداگرتنی بڕێکی زۆر لە کەلوپەلی کارەبایی کە بەهاکەی نزیکەی چوار ملیار و نیو دیناری عێراقییە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 19ـی تەمموزی 2026، دەستەی دەستپاکی لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، دوای پێکهێنانی تیمێکی وردبینی و لێکۆڵینەوە و سەردانیکردنی وەزارەتی کارەبا، دەرکەوتووە کە بەرپرسی کۆگاکانی لقی دابەشکردنی کەرتی "رەسافە" دەستی گرتووە بەسەر کێبڵی کارەباییدا کە بەهای گشتییان دەگاتە چوار ملیار و ٤٠٦ ملیۆن دینار. بەپێی لێکۆڵینەوەکان، تۆمەتبارەکە بە هاوکاریی دوو کەس کە خاوەنی ئۆتۆمبێلی بارهەڵگر بوون ئەم کارەی ئەنجامداوە.

هەر بەپێی راگەیەندراوەکە، پرۆسەی دەستگیرکردنەکە بەپێی فەرمانی دادگای کەتنی ناوەندیی تایبەت بە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و پاڵپشت بە ماددەی (٣١٥) لە یاسای سزادانی عێراقی جێبەجێ کراوە، لە ئێستاشدا تۆمەتبارەکە بە فەرمانی دادوەر راگیراوە تاوەکو لێکۆڵینەوە یاساییەکانی لەگەڵدا تەواو بکرێت.