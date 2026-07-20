نێچیرڤان بارزانی پیرۆزبایی لە سەرۆکوەزیرانی نوێی بەریتانیا دەکات

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نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی ئەندی بێرنهام، سەرۆک وەزیرانی نوێی بەریتانیا کرد و جەختی لە پەرەپێدانی پەیوەندییەکان کردەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی تەمموزی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا رایگەیاند "پیرۆزبایی لە ئەندی بێرنهام دەکەم بەبۆنەی دەستبەکاربوونی وەک سەرۆکوەزیرانی نوێی بەریتانیا".

سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بە مێژووی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوولا کرد و نووسیویەتی "هەرێمی کوردستان و عێراق پەیوەندییەکی بەهێز و مێژووییان لەگەڵ بەریتانیا هەیە."

هەروەها نێچیرڤان بارزانی لە پەیامەکەیدا جەختی لە هەماهەنگییەکانی داهاتوو کردووەتەوە و دەڵێت: "بە پەرۆشەوە چاوەڕێی کارکردنی پێکەوەیین بۆ زیاتر پێشخستنی بەها هاوبەشەکانمان."