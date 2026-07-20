سوپای پاسداران: هێرشمان کردووەتە سەر بەحرەین و کوەیت

پێش 15 خولەک

سوپای پاسدارانی ئێران راگەیاند، چەندین پێگەی سەربازی و ستراتیژیی هێزەکانی ئەمریکای لە هەریەکە لە وڵاتانی بەحرەین و کوەیت کردووەتە ئامانج.

دووشەممە 20ـی تەممووزی 2026، بەگوێرەی راگەیەندراوێکی فەرمیی هێزی دەریایی سوپای پاسداران، ئەم هێرشانە لە چوارچێوەی شەپۆلی 22ـی ئۆپەراسیۆنی ناسراو بە "ئەلنەسر 2" و بە شێوەیەکی هاوکات ئەنجامدراون، لە بەحرەین، هێرشەکە فڕۆکەخانەی (سەخیر)ی کردووەتە ئامانج و تێیدا باڵەخانەکانی کۆگاکردن و چاککردنەوەی درۆنەکانی سەر بە یەکە سەربازییەکانی ئەمریکا تێکشکێندراون.

هەروەها سوپای پاسداران ئاماژەی بەوە کردووە، لە هێرشێکی تردا، باڵەخانەکانی ئامادەکردنی بەلەمە جەنگییەکانی جۆری TF59 لە مینای سەلمانی بەحرەین کراونەتە ئامانج، کە بووەتە هۆی وێرانبوونی باڵەخانەکان و زیانگەیاندنی زۆر بە بەلەمەکان.

سەبارەت بە وڵاتی کوەیت، لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە کە باڵەخانەکانی نیشتەجێبوون و پاڵپشتی و ئامادەکاری هێزە دەریاییە تایبەتەکانی ئەمریکا لە بنکەی (عەریفجان) کراونەتە ئامانج و بەتەواوی لەناوبراون.

لە بەرامبەردا، سوپای کوەیت رایگەیاند، سیستەمی بەرگریی ئاسمانی وڵاتەکەیان توانیویەتی رێگری لە چەندین مووشەک و درۆنی ئێرانی بکات، هاوکات زەنگی ئاگادارکردنەوە لە سەرتاسەری وڵات لێدراوە، لە هەمان کاتدا، وەزارەتی ناوخۆی بەحرەین کاراکردنی زەنگی ئاگادارکردنەوەی راگەیاند و داوای لە هاووڵاتیان و نیشتەجێبوانی وڵاتەکە کرد هێمن بن و روو لە شوێنە ئارامەکان بکەن.

ئەم هێرشانەی سوپای پاسداران دوای ئەوە دێن، بەرەبەیانی ئەمڕۆ، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) کۆتاییهاتنی نۆیەمین شەوی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی بۆ سەر ناوخۆی ئێران راگەیاند، کە تێیدا پێگە سەربازییەکان و دامەزراوە مووشەکی و دەریاییەکانی ئەو وڵاتە کرابوونە ئامانج.