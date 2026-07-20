دوای واشنتن؛ زەیدی سەردانی ئێران و تورکیا دەکات

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گوتەبێژی حکومەتی عێراق رایگەیاند، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە چەند رۆژی داهاتوودا سەردانی هەریەکە لە وڵاتانی ئێران و تورکیا دەکات، ئەم سەردانە دوای کۆتاییهاتنی گەشتە فەرمییەکەی زەیدی دێت بۆ ئەمریکا کە تێیدا لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ و بەرپرسانی باڵای واشنتن کۆبووەوە.

دووشەممە 28ـی تەممووزی 2026، حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکومەتی عێراق، ئاماژەی بەوە کرد، ئەم سەردانانە لە چوارچێوەی بەرنامەی حکوومەتدایە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و هاوبەشە هەرێمییەکان، بەتایبەت دوای ئەو ئەنجامە ئەرێنییانەی لە سەردانەکەی ئەمریکا بەدەستهاتوون، بڕیارە لە تاران و ئەنقەرە گفتوگۆ لەسەر چەندین دۆسیەی دووقۆڵی، دۆخی ئەمنیی ناوچەکە و هەوڵەکان بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان بکرێت.

ئەم سەردانەی زەیدی بۆ تاران لە کاتێکدایە، شەپۆلێکی رەخنەی توند لەلایەن کەسایەتییەکانی ئێران و هاوپەیمانەکانیان لە عێراق ئاراستەی سەرۆکوەزیران کراوە، هۆکاری رەخنەکان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە لە کاتی کۆبوونەوەی زەیدی و ترەمپ لە واشنتن، سەرۆکی ئەمریکا بە زمانێکی توند باسی لە کوشتنی قاسم سولەیمانی و ئەبو مەهدی موهەندیس کرد و زەیدیش لە وەڵامدا تەنیا گوتی: "لەو کاتەدا من لە بواری سیاسیدا نەبووم و بۆ قسەکردن لەسەر داهاتوو لێرەم." ئەم هەڵوێستەی زەیدی لەلایەن تارانەوە بە "نەگونجاو" وەسف کرا.

لە لایەکی دیکەوە، سەرچاوە حکوومی و رۆژنامەوانییەکان باس لەوە دەکەن، یەکێک لە کارە لەپێشینەکانی زەیدی لە تاران، دۆسیەی "هەڵوەشاندنەوەی گروپە چەکدارەکان و رادەستکردنی چەکەکانیانە" تا کۆتایی مانگی ئەیلوولی داهاتوو، کە هاوکاتە لەگەڵ وادەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق، چاودێران پێیان وایە سەرکەوتنی حکوومەت لەم دۆسیەیەدا بەبێ رێککەوتن و گڵۆپی سەوزی تاران مەحاڵە.

پەیوەست بەو گرژییانەی بەهۆی لێدوانەکانی ترەمپەوە دروستبوون، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ فوئاد حوسێن، هاوتا عێراقییەکەی، رایگەیاندووە، رەخنەکان کەسی و نا فەرمین و کاریگەرییان لەسەر پەیوەندییە ستراتیژییەکانی نێوان هەردوو وڵات نابێت، ماوەتەوە بزانرێت ئایا زەیدی دەتوانێت لە تاران دەستکەوتی راستەقینە لەبارەی دۆسیەی گروپە چەکدارەکانەوە بەدەستبهێنێت یان رووبەڕووی گوشاری زیاتر دەبێتەوە.