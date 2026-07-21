کۆشکی سپی واژۆکردنی رێککەوتنێکی بازرگانیی گەورە لە نێوان ئەمریکا و ئوردندا رادەگەیەنێت

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سەرۆکی ئەمریکا، رێککەوتنێکی نوێی ئاڵوگۆڕی بازرگانیی هاوشێوەی لەگەڵ ئوردندا راگەیاند، بەربەستە بازرگانییەکانی بەردەم هەناردەکارانی ئەمریکا ناهێڵێت، و کڕینی فڕۆکەی بۆینگ و وەبەرهێنانی کۆمپانیا دەرمانسازییەکانی ئوردن بە بەهای زیاتر لە 3 ملیار دۆلار لە کەرتی پیشەسازیی ئەمریکادا لەخۆدەگرێت.

سێشەممە 21ـی تەممووزی 2026، بەپێی راگەیەندراوی کۆشکی سپی، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا رێککەوتنێکی "مێژوویی" لەگەڵ ئوردندا بە ناوی "رێککەوتنی ئەمریکا-ئوردن بۆ بازرگانیی هاوشێوە" راگەیاند، بە مەبەستی پەرەپێدانی دەرفەتە بازرگانییەکان و بەهێزکردنی هاوبەشیی ستراتیژی لە نێوان هەردوو وڵاتدا.

رێککەوتنەکە چەندین بەڵێنی گرنگ لەخۆدەگرێت، لەوانە بەردەوامبوونی ئوردن لە پێشکەشکردنی لێخۆشبوونی گومرگی بۆ زۆربەی کاڵا هەناردەکراوەکانی ئەمریکا، باشترکردنی پاراستنی مافەکانی کار و ژینگە، قەدەخەکردنی هاوردەکردنی ئەو کاڵایانەی بە زۆرەملێ دروست دەکرێن، و پاراستنی مافی خاوەندارێتیی فیکری.

هەروەها ئوردن بەڵێنی داوە بەربەستە ناتاریفییەکان لەسەر بەرهەمە کشتوکاڵییەکان و ئۆتۆمبێلە ئەمریکییەکان لاببات و متمانەی ئاسایشی زنجیرەی دابینکردن بەهێز بکات.

هاوشانی رێککەوتنە گشتییەکە، لایەنی ئوردنی بەڵێنی فەرمیی داوە بۆ ئەنجامدانی وەبەرهێنانی گەورە لە کەرتی پیشەسازی و کڕینی بەرهەمە ئەمریکییەکان، لەوانە؛ هێڵی ئاسمانیی شاهانەی ئوردن (Royal Jordanian Airlines) شەش فڕۆکەی جۆری بۆینگ 787-9ی بە بەهای 1.4 ملیار دۆلار کڕیوە، هاوشانی واژۆکردنی گرێبەستی بەکرێگرتنی درێژخایەنی چەند فڕۆکەیەکی دیکە بە بەهای 500 ملیۆن دۆلار.

هەروەها بەپێی راگەیەندراوەکە، کۆمپانیای بەناوبانگی بەرهەمهێنانی دەرمانی ئوردنی "حیکمە" (Hikma Pharmaceuticals) رایگەیاندووە، بڕی 1 ملیار دۆلار لە ناوخۆی ئەمریکادا وەبەرهێنان دەکات و بازرگانان و کۆمپانیا ئوردنییەکان رێککەوتوون کە ساڵانە بە بەهای زیاتر لە 300 ملیۆن دۆلار کەرەستەی خاو لە ئەمریکاوە هاوردە بکەن.

ئەم رێککەوتنە نوێیە کارئاسانی دەکات بۆ پتەوکردنی پەیوەندییە ئابوورییە مێژووییەکانی پێشووی نێوان هەردوولا، لە نێویاندا رێککەوتنی بازرگانیی ئازادی نێوان ئەمریکا و ئوردن کە لە 17ی کانوونی یەکەمی 2001ەوە چووەتە واری جێبەجێکردنەوە. ترەمپ تا ئێستا رێککەوتنی بازرگانیی هاوشێوەی لەگەڵ چەندین وڵاتی تردا واژۆ کردووە، لەوانە ئەرجەنتین، بەنگلادیش، کەمبۆدیا، ئێلسالڤادۆر، ئیکوادۆر، گواتیمالا، ئەندەنوسیا، مالیزیا، و تایوان.