زیارەتکاران نرخی مریشکیان لە هەرێمی کوردستان فڕاند

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری گشتیی سامانی ئاژەڵ لە وەزارەتی کشتوکاڵ، هۆکارەکانی بەرزبوونەوەی نرخی مریشک بۆ گۆڕانی کەشوهەوا و زیادبوونی خواست لە ناوەڕاست و خووارووی عێراق دەگەڕێنێتەوە، ئاماژە بەوەش دەدات کە هەرێمی کوردستان دوو هێندەی پێویستیی ناوخۆ مریشک بەرهەم دەهێنێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تەممووزی 2026، فیراس سدیق، بەڕێوەبەری گشتیی سامانی ئاژەڵ لە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند: بەراورد بە چەند رۆژی رابردوو نرخی مریشک بەرزبووەتەوە، ئەمەش بەهۆی چەند هۆکارێکی تەکنیکی و سرووشتییەوەیە کە وادەکات ماوە ماوە نرخەکان لە بازاڕدا جێگیر نەبن.

بەڕێوەبەری گشتیی سامانی ئاژەڵ ئاماژەی بەوە کرد، بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما، پرۆسەی هێلکەدانانی مریشک لە کێڵگەکاندا کەمی کردووە، چونکە لە گەرمایەکی زۆردا سیستەمی فێنککەرەوەی هۆڵەکان وەک پێویست کار ناکەن، ئەمەش راستەوخۆ کاریگەری کردووەتە سەر کەمبوونەوەی ئاستی بەرهەمهێنان.

لە لایەکی دیکەوە، فیراس سدیق تیشکی خستە سەر تێچووی بەرهەمهێنان و گوتی "ئێستا نرخی یەک تۆن عەلەف گەیشتووەتە 800 هەزار دینار، ئەمەش نرخێکی بەرزە و بارگرانی بۆ خاوەن کێڵگەکان دروست کردووە، کاتێکیش خەرجیی کێڵگەکان زیاد دەکات، نرخی مریشک لە بازاڕدا بەرز دەبێتەوە."

سەبارەت بە کاریگەریی بازاڕەکانی عێراق، بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵ روونی کردەوە، بەهۆی ئەوەی پلەکانی گەرما لە ناوەڕاست و خووارووی عێراق زۆر بەرزترن لە هەرێمی کوردستان، پرۆسەی هێلکەدانان و بەرهەمهێنان لەو ناوچانە پاشەکشەی زۆری کردووە، ئەمەش وای کردووە خواست لەسەر مریشکی هەرێمی کوردستان زیاد بکات و بڕێکی زۆری بەرهەمی ناوخۆ بۆ ئەو پارێزگایانە هەناردە بکرێت.

ئەو بەرپرسەی وەزارەتی کشتوکاڵ جەختی لە کوالێتیی بەرهەمی ناوخۆ کردەوە و ڕایگەیاند، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوامە لە پشتیوانیکردنی خاوەن کێڵگەکان بۆ بەرهەمهێنانی مریشکێکی تەندروست. ئاشکراشی کرد کە پێویستیی ساڵانەی هەرێمی کوردستان 150 هەزار تۆن مریشکە، بەڵام ئاستی بەرهەمهێنان گەیشتووەتە 300 هەزار تۆن، کە نیوەی ئەو بەرهەمە بۆ ناوچەکانی دیکەی عێراق دەنێردرێت.

هاوکات، ئەحمەد سەلام، کە مریشکفرۆشێکە لە شاری هەولێر، بە کوردستان24ـی گوت: ماوەی پێنج رۆژە نرخی یەک کیلۆ مریشکی زیندوو بۆ چوار هەزار دینار بەرزبووەتەوە.

ناوبراو هۆکارەکەی بۆ هاتنی زیارەتکارانی شیعە و زیادبوونی خواست لە خووارووی عێراق گەڕاندەوە، کە وای کردووە بڕی مریشک لە بازاڕەکانی ناوخۆدا کەم بکات و نرخەکەی روو لە هەڵکشان بکات.

لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە هەزار کێڵگەی پەلەوەری هەن، کە رۆژانە مریشک بەرهەمدەهێنن و دابەشی سەر دووکان دەکەن و هەروەها هاوردەی ناوچەکانی خواروو و ناوەراستی عێراق دەکەن