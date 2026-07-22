16 پڕۆژەی نوێ لە ئامێدی جێبەجێ دەکرێن
حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی گرنگیدان بە ژێرخانی گەشتیاری، 16 پڕۆژەی جیاواز لە سنووری ئامێدی جێبەجێ دەکات. قایمقامی قەزاکەش رایدەگەیەنێت، بە تەواوبوونی ئەم پڕۆژانە کەرتی گەشتیاریی ناوچەکە دەچێتە قۆناخێکی نوێوە.
وارشین سەلمان، قایمقامی قەزای ئامێدی لە لێدوانێکی تایبەتدا بە کوردستان24ـی راگەیاند: حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چەند ساڵی رابردوودا بایەخێکی زۆری بە دەڤەری ئامێدی داوە و ژمارەیەکی بەرچاو پڕۆژەی خزمەتگوزاریی تێدا جێبەجێ کردووە، ئاماژەی بەوەش کرد، ئێستا 16 پڕۆژەی تایبەت بە کەرتی گەشتوگوزار لە قۆناخی جێبەجێکردندان.
سەبارەت بە گرنگترین پڕۆژەی ناوچەکە، قایمقامی ئامێدی تیشکی خستە سەر پڕۆژەی کۆڕنیشی شیلادزێ و گوتی "ئەم پڕۆژەیە یەکێکە لە پڕۆژە ستراتیژییەکانی کەرتی گەشتیاری لە سنوورەکە، کە جگە لەوەی سیمایەکی شارستانی و جوان بە شیلادزێ دەبەخشێت، کاریگەریی گەورەشی دەبێت لەسەر راکێشانی زۆرترین گەشتیار بۆ ناوچەکە."
دەڤەری ئامێدی بەهۆی هەڵکەوتە جوگرافیایە سەرنجڕاکێشەکەی و بوونی شوێنەوار و سرووشتێکی دڵڕفێن، ساڵانە هەزاران گەشتیار لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و پارێزگاکانی ناوەڕاست و خووارووی عێراقەوە رووی تێدەکەن.
جێبەجێکردنی ئەم پڕۆژانە تەنیا بۆ مەبەستی گەشتیاری نییە، بەڵکوو وەک لە هەواڵەکەدا هاتووە، بووەتە هۆی رەخساندنی سەدان هەلیکار بۆ گەنجان و دانیشتووانی ناوچەکە و بوژانەوەی بژێوی ژیانیان.