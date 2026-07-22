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گشتی

هاتوچۆی گەشتیاران بۆ گۆیژە سنووردار دەکرێت

کوردستان شاخی گۆیژە ئاگر کەوتنەوە سلێمانی

ئیدارەی پارێزگای سلێمانی چەند رێکارێکی نوێی بۆ پاراستنی شاخی گۆیژە لە رووداوی ئاگرکەوتنەوە راگەیاند، کە قەدەغەکردنی هاتوچۆ و داخستنی شوێنە گەشتیارییەکان لە کاتی ناجێگیریی کەشوهەوادا دەگرێتەوە.

چوارشەممە 22ـی تەممووزی 2026، شاهۆ عوسمان، جێگری پارێزگاری سلێمانی رایگەیاند: "لەو رۆژانەی کەشوهەوا جێگیر نییە، بۆ رێگریکردن لە هەر رووداوێکی ئاگرکەوتنەوە، رێگە نادرێت گەشتیاران سەردانی شاخی گۆیژە بکەن." ئاماژەی بەوەش کرد، لەو ماوەیەدا سەرجەم چێشتخانە و کافتریاکانی سەر شاخەکە بە داخراوی دەمێننەوە.

سەبارەت بە رۆژانی ئاسایی، جێگری پارێزگار روونیکردەوە، رۆژانی ئاسایی تا کاتژمێر 11ـی شەو رێگە بە هاتوچۆی هاووڵاتییان و گەشتیاران دەدرێت، دوای ئەو کاتە هاتوچۆکردن بە تەواوی قەدەغە دەبێت، هەروەها جەختی کردەوە، ئاگرکردنەوە بە هەر مەبەستێک بێت لەسەر شاخی گۆیژە بە هەموو شێوەیەک قەدەغەیە و رێکاری یاسایی بەرامبەر سەرپێچیکاران دەگیرێتەبەر.

شاهۆ عوسمان لە بارەی هۆکاری ئاگرەکە و دەستگیرکردنی تاوانبارەکانەوە گوتی، "لیژنەیەکی هاوبەش لەگەڵ لایەنە ئەمنییەکان پێکهێنراوە بۆ دۆزینەوەی هۆکاری سەرەکی ئاگرەکە و دەستنیشانکردنی ئەو کەسانەی تێوەگلاون،" گوتیشی، ئێستا تیمەکان لە قۆناخی رووپێویدان بۆ دیاریکردنی رووبەری وردی ئەو زەوییانەی بەهۆی ئاگرەکەوە سووتاون.

 
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