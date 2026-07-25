ناکۆکییەکانی نێوان حکوومەت و دەزگای رادیۆ و تەلەڤزیۆنی فەرمیی ئێران پەرە دەستێنن

پێش 25 خولەک

ئەنجوومەنی زانیاری و میدیای حکوومەتی ئێران بە توندی رەخنە لە دەزگای رادیۆ و تەلەڤزیۆنی فەرمیی ئەو وڵاتە دەگرێت و بە سانسۆرکردنی گوتەکانی سەرۆککۆمار تۆمەتباری دەکات.

ئەنجوومەنەکە لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، لابردنی بەشێک لە گوتەکانی مەسعود پزیشکیان سەبارەت بە دانوستانەکان لە رۆژی نیشتمانیی پیشەسازی و سەرچاوەکاندا، کارێکی نائاساییە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، پێشتریش هاوشێوەی ئەم کارە بەرامبەر بە گوتەکانی سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی دەزگای داد کراوە، کە بە مەبەستی بەرگریکردن لە سەرۆککۆمار بووە.

لە بەرامبەردا، دەزگای رادیۆ و تەلەڤزیۆنی فەرمیی ئێران راگەیەندراوەکەی حکوومەتی بە "تۆمەتبەخشینەوە" ناوبردووە و رایگەیاندووە، ئەرکی ئەوان پاراستنی یەکڕیزی و رێگریکردنە لە نیشاندانی جیاوازیی هەڵوێست لە نێوان بەرپرسانی باڵادا.

دەزگاکە ئاماژەی بەوەش داوە، لەم قۆناخە هەستیارەدا پێویستە وێنەیەکی یەکگرتوو لە دەسەڵات پێشان بدرێت و رێگری لە هەر جۆرە دووبەرەکییەک بکرێت.

ئەم گرژییە لە کاتێکدایە کە حکوومەت داوای روونی لە گواستنەوەی گوتارەکاندا دەکات، بەڵام دەزگای رادیۆ و تەلەڤزیۆن دەڵێت کارەکانی لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندییە گشتییەکان و رێنوێنییە یاساییەکاندایە.