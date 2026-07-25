کوردستان24 میوانی ئێوارەخوانی سەرۆکی ئەمریکا بوو

پێش 44 خولەک

سەرۆکی ئەمریکا، ئێوارەخوانێکی بۆ رۆژنامەنووسانی کۆشکی سپی لە واشنتن رێکخست و بەرپرسی نووسینگەی کوردستان24یش یەکێک بوو لە بەشداربووان.

دوێنێ ئێوارە (هەیینی، 24ـی تەممووزی 2026)، رەحیم رەشیدی، بەرپرسی نووسینگەی کوردستان24 لە واشنتن، هاوشانی دەیان رۆژنامەنووسی دیکەی کۆشکی سپی، بەشداریی لە ئێوارەخوانێکی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا کردووە.

رێوڕەسمەکە لە هۆتێل "وۆلدۆرف ئاستۆریا" لە واشنتنی پایتەخت لەژێر رێوشوێنێکی توندی ئاسایشیدا بەڕێوەچوو؛ تێیدا سەرۆکی ئەمریکا گوتارێکی بۆ ئامادەبووان پێشکەشکرد و خۆشحاڵیی خۆی بۆ بەڕێوەچوونی رووداوەکە دەربڕی.

ئەمە لە کاتێکدایە، لە 25ـی نیسانی 2026، رووداوێکی تەقەکردن لە کاتی بەڕێوەچوونی ئێوارەخوانی ساڵانەی رۆژنامەنووسانی کۆشکی سپی لە هۆتێل واشنتن هێلتۆن روویدا.

لەو رووداوەدا گەنجێکی چەکدار بە ناوی "کۆڵ تۆماس ئاڵن" تەقەی کرد و هەوڵی تیرۆرکردنی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا و بەرپرسانی دیکەی دا.

بەهۆی مەترسییەکانی سەر گیانی ئامادەبووان، هێزەکانی ئاسایشی نهێنی دەستبەجێ سەرۆکی ئەمریکا و بەرپرسانیان گواستەوە بۆ شوێنێکی پارێزراو. دواتر هێرشبەرەکە دەستگیرکرا و کۆبوونەوەکەش هەڵوەشایەوە.

پاش تێپەڕبوونی سێ مانگ بەسەر ئەو هێرشەدا، کۆشکی سپی دووبارە ئێوارەخوانەکەی لەژێر چاودێرییەکی توندی ئاسایشیدا رێکخستەوە.