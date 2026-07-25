کوەیت دەروازەی سنووریی عەبدەلی لەگەڵ عێراق دەکاتەوە

وەزیری ناوخۆی کوەیت: لە ماوەی 48 کاتژمێردا دەروازەی عەبدەلی لەگەڵ عێراق دەکرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

حکوومەتی کوەیت بە فەرمی بڕیاری دا لە ماوەی 48 کاتژمێری داهاتوودا دەروازەی سنووریی عەبدەلی لەگەڵ عێراق بکاتەوە، ئەمەش لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانی هەردوو وڵاتە بۆ پتەوکردنی پەیوەندییە ئەمنییەکان و ئاسانکاریی هاتوچۆ لە دەروازە سنوورییەکاندا.

شەممە، 25ـی تەممووزی 2026، فەهد یوسف، وەزیری ناوخۆی کوەیت، سەردانی بەسرەی کرد و لەوێدا لە میانی کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیی هاوبەش لەگەڵ ئەسعەد عیدانی، پارێزگاری بەسرە، گوتی: پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات لەسەر بنەمای برایەتی و هاوکاریی توندوتۆڵ دامەزراون.

جەختی کردەوە، هەردوو وڵات سوورن لەسەر ئەوەی رێگە بە هیچ لایەنێک نەدەن کاریگەریی نەرێنی لەسەر ئەم پەیوەندییە مێژووییانە دروست بکات.

هاوکات بە فەرمی بڕیاری دا، لە ماوەی 48 کاتژمێری داهاتوودا دەروازەی سنووریی عەبدەلی لەگەڵ عێراق بکاتەوە. لەم بارەیەوە گوتی: دەروازەکە گرنگییەکی ستراتیژیی هەیە چونکە وەک شادەمارێکی وشکانی کار دەکات و لە لایەنی عێراقییەوە راستەوخۆ بە دەروازەی سەفوان لە پارێزگای بەسرە دەبەسترێتەوە.

وەزیری ناوخۆی کوەیت روونی کردەوە، ئەم سەردانەی بۆ پارێزگای بەسرە دواهەمین سەردانی نابێت، بەڵکوو قۆناخی داهاتوو شایەتی سەردانی بەردەوامی هاوشێوە دەبێت بە ئامانجی زیادکردنی هەماهەنگی و گۆڕینەوەی زانیارییەکان.

ئەم سەردانە ئاراستەی نوێی هەردوو وڵات نیشان دەدات بەرەو پەرەپێدانی زۆرتری بوارەکانی هاوکاری، بە تایبەت لە دۆسیە سنووری و ئەمنییەکاندا، بە شێوازێک کە بەرژەوەندییە هاوبەشەکان بپارێزێت.

لای خۆیەوە، ئەسعەد عیدانی، پارێزگاری بەسرە رایگەیاند: کە ئەم دیدارە بە ئامانجی بەرزکردنەوەی ئاستی هاوکارییە ئەمنییەکانی نێوان کوەیت و عێراق ئەنجام دراوە.

عیدانی ئاماژەی بەوەش کرد، عێراق لە رێگەی ئەم هەنگاوانەوە دەیەوێت پەیامێکی دڵنیایی و ئاشتی ئاراستەی وڵاتانی کەنداو بکات، کە تێیدا پەرۆشیی خۆی بۆ سەقامگیریی هەمیشەیی لە ناوچەکەدا نیشان دەدات.

پارێزگاری بەسرە جەختی لەوە کردەوە، کارکردنی هاوبەشی نێوان هەردوو لایەن بۆ پاڵپشتیکردنی سەقامگیری و بەهێزکردنی پەیوەندییەکان بەردەوام دەبێت، بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی گەلی عێراق و کوەیت بکات و پەیوەندییە دووقۆڵییەکان بەرەو ئاستێکی بەرزتر ببات.