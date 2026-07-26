لە چوارچێوەی دۆسیەی جومەیلی دەستبەسەر 27 ملیار دیناری دیکەدا گیرا

پێش کاتژمێرێک

دادگای تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی دەستبەسەرداگرتنی 27 ملیار دیناری عێراقی لە دۆسیەی بریکاری راگیراوی وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری پاڵاوگەکان راگەیاند و لێکۆڵینەوەکانیش بەردەوامن.

دادوەری لێکۆڵینەوە لە دادگای ناوەندیی تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی روونی کردەوە، ئەمڕۆ یەکشەممە رێکەوتی 26ـی 7ـی 2026، لە چوارچێوەی دۆسیەی تۆمەتباری راگیراو عەدنان جومەیلی، بریکاری وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری پاڵاوگەکان و لایەنە تێوەگلاوەکانی دیکە؛ دەست بەسەر 27 ملیار دیناری عێراقیدا گیراوە کە لە نێو چەند گونیەیەکدا شاردرابووەوە.

دادوەرە تایبەتمەندەکە ئەوەشی خستەروو، لە ئەنجامی بەدواداچوونی ورد بۆ دەستبەسەرداگرتنی داهاتە داراییەکانی پەیوەست بە بەهەدەردانی پرۆژە جێبەجێکراوەکانی تۆمەتبار و لایەنەکانی دۆسیەکە، توانرا دەست بەسەر ئەم بڕە پارەیەدا بگیرێت.

هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد پارەکان لای چەند کەسێک شاردرابوونەوە و لێکۆڵینەوەکانیش بۆ ئاشکراکردنی سەرجەم تێوەگلاوان بەردەوامن.

دۆسیەی عەدنان جومەیلی، بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری پاڵاوگەکان و بەڕێوەبەری پێشووی کۆمپانیای پاڵاوگەکانی باکوور، بە یەکێک لە گەورەترین دۆسیەکانی گەندەڵی لە عێراق دادەنرێت.

جومەیلی لە کۆتایی مانگی ئایاری ئەمساڵدا بە تۆمەتی گەندەڵی و بەهەدەردانی سامانی گشتی دەستگیر کرا. لە میانەی لێکۆڵینەوەکاندا، دەزگا ئەمنییەکان و ئەنجوومەنی باڵای دادوەری توانیویانە دەست بەسەر بڕێکی زۆری پارەی کاش، دەیان کیلۆگرام زێڕ و چەندان موڵک و خانوو بگرن.

پێشتر دادگا دەستبەسەرداگرتنی زیاتر لە 100 ملیار دینار و دەیان ملیۆن دۆلاری پەیوەست بەم دۆسیەیەی راگەیاندبوو. هاوکات دانپێدانانەکانی جومەیلی بووەتە هۆی ئاشكراکردنی تۆڕێکی فراوانی گەندەڵی و دەستگیرکردنی دەیان بەرپرس و پەرلەمانتار لە چوارچێوەی هەڵمەتی رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە وڵاتدا.