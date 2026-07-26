بەرپرسێکی کەرکووک بەتۆمەتی گەندەڵی دەستگیرکرا

پێش کاتژمێرێک

دەستەی دەستپاکی کەرکووک دەستگیرکردنی فەرمانبەرێکی پلە باڵای ئیداری لە ناو پارێزگای کەرکووک راگەیاند، کە بە نیازی وەرگرتنی بەرتیل بووە لە هاووڵاتییەک.

سەرچاوەیەکی سەربازی لە دەستەی دەستپاکی کەرکووک بە کوردستان24ـی راگەیاند: "پرۆسەی دەستگیرکردنەکە دوای ئەوە هات کە زانیاری ورد و سکاڵای یاسایی لەسەر تۆمەتبارەکە کۆکرابووەوە. تۆمەتبارەکە پلەی ئیداری لە ناو دیوانی پارێزگای کەرکووک هەیە، داوای بڕێک پارەی لە هاووڵاتییەک کردووە لەبەرامبەر راییکردنی مامەڵەکەی و پێشکەشکردنی ئاسانکاریی کارگێڕی بۆی."

سەبارەت بە چۆنیەتی دەستگیرکردنەکە، سەرچاوەکە ئاماژەی بەوە کرد، پرۆسەکە دوای وەرگرتنی رەزامەندیی یاسایی و دادوەری بەڕێوەچوو. گوتیشی: "لە رێگەی دانانی بۆسەیەکی تۆکمەوە، تۆمەتبارەکە لە کاتی وەرگرتنی بڕە پارەکەدا بە سەرەداو و بە شێوەی دەستبەسەرداگرتن دەستگیرکرا."

ئەو سەرچاوەیە ئەوەشی روون کردەوە، پرۆسەی دەستگیرکردنەکە بە بەڵگەی تەواوەوە ئەنجامدراوە و ئێستا تۆمەتبارەکە رەوانەی دادوەری لێکۆڵینەوە کراوە، تاوەکو رێکاری یاسایی پێویست لەبەرامبەری بگیرێتە بەر.