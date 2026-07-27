سلێمانی.. پڕۆژەی بە نمایشکردنی شانۆنامەی کوردی راگەیەندرا

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پەیمانگەی داکۆ بۆ گەشەپێدانی هونەر و کولتوور، پرۆژەی "بەنمایشکردنی شانۆنامەی کوردی"، وەک هەنگاوێک بۆ گەشەپێدانی نووسینی شانۆ و بەرهەمهێنانی دەقە کوردییەکان راگەیاند.

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ی تەمموزی 2026، ئاراس عەبدوڵڵا، رێکخەری پڕۆژەکانی پەیمانگەی داکۆ بۆ گەشەپێدانی هونەر و کولتوور بە کوردستان24ی راگەیاند، "ئەم پرۆژەیە لە چوارچێوەی ستراتیژی پەیمانگەی داکۆدایە بۆ پاڵپشتیکردنی بزووتنەوەی شانۆی کوردی و هاندانی نووسەران بۆ داهێنانی دەقی نوێ. ئەم پرۆژەیە یەکێکە لە گرنگترین هەوڵەکانی پایمانگەکە، چونکە تەنیا لەسەر هەڵبژاردنی دەق و خەڵات نەوەستاوە، بەڵکو دڵنیایی ئەوەش دەدات کە شانۆنامە براوەکان بە شێوەیەکی پیشەیی بەرهەم بهێنرێن و بگەنە سەر تەختەی شانۆ."

گوتیشی، "​ئامانجی سەرەکی لەم هەنگاوە دروستکردنی پەیوەندییەکی راستەوخۆیە لەنێوان نووسەری شانۆ، دەرهێنەر و دامەزراوە هونەرییەکان، تا دەقە کوردییەکان لە سنووری چاپکردن یان ئارشیڤکردندا نەوەستن و ببنە بەرهەمێکی شانۆیی کە لەبەردەم جەماوەردا پێشکەش بكرێن."

​سەبارەت بە شێوازی بەڕێوەچوونی پرۆژەکە، ئاراس عەبدوڵڵا دەڵێت، "پێشبڕکێکە لەلایەن لیژنەیەکی پسپۆڕ و پیشەگەرەوە هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت و لە کۆتاییدا سێ شانۆنامەی باشترین بە پلەی یەکەم، دووەم و سێیەم دەستنیشان دەکرێن. پاشان پەیمانگەی داکۆ خۆی بەرپرسیارێتی بەرهەمهێنان و خستنە سەر تەختەی شانۆی ئەو دەقانە دەگرێتە ئەستۆ."

ئاراس عەبدوڵڵا باس ​لە مەرجەکانی بەشداریکردن لەو پڕۆژەیە دەکات و دەڵێت، "دەبێت شانۆنامەکە بە زمانی کوردی بێت و پێشتر نەخرابێتە سەر تەختەی شانۆ. گرنگ نییە دەقەکە تازە نووسرابێت یان لە ساڵانی پێشوو ئامادە کرابێت، تەنانەت ئەگەر لە پێشبڕکێ یان فێستیڤاڵی تر بەشداریشی کردبێت دەتوانێت پێشکەش بکرێتەوە، بە مەرجێک هێشتا بەرهەم نەهێنرابێت."

​سەبارەت بە لایەنی دارایی پڕۆژەکە، ئاراس عەبدوڵڵا دەڵێت، "پەیمانگەی داکۆ بودجەیەکی تایبەتی تەرخان کردووە؛ بۆ هەر دەقێکی براوە بڕی 9 تا 12 ملیۆن دینار بۆ تێچووی بەرهەمهێنان دابین دەکرێت، کە بەپێی پێداویستییە هونەری و تەکنیکییەکان دیاری دەکرێت. لە هەمان کاتدا خەڵاتی دارایی سەربەخۆش بۆ نووسەران تەرخان کراوە؛ بڕی 1 ملیۆن و 500 هەزار دینار بۆ پلەی یەکەم، 1 ملیۆن دینار بۆ پلەی دووەم و 750 هەزار دینار بۆ پلەی سێیەم."

​ئاراس عەبدوڵڵا گوتیشی، "لە رووی میکانیزمی دەرهێنانەوە ئەگەر نووسەر خۆی ئارەزوو بکات دەتوانێت دەرهێنانی کارەکەی بگرێتە ئەستۆ، بەڵام ئەگەر نەیانەوێت یان دەرهێنەر نەبن، پەیمانگەی داکۆ بانگەوازێکی تایبەت بۆ دەرهێنەران بڵاو دەکاتەوە تا لە رێگەی ئەوەوە باشترین دەرهێنەر هەڵبژێردرێت."

ئاراس عەبدوڵڵا ئاماژەی بەوەش دا، "​وەرگرتنی شانۆنامەکان لە 21ی تەممووزی 2026ەوە دەستی پێکردووە و دوا وادەش 21ی تشرینی یەکەمی 2026ە. پێویستە دەقەکان تەنیا بە فایلی مایکرۆسۆفت وۆرد و بە رێنووسی پاراوی کوردی بۆ ئیمەیڵی تایبەتی پەیمانگەکە بنێردرێن."

پەیمانگەی داکۆ بۆ گەشەپێدانی هونەر و کولتوور، ناوەندێکی مەدەنی و رۆشنبیرییە لە شاری سلێمانی، کە گرنگی بە چالاکییە هونەری، ئەدەبی و کولتوورییەکان دەدات.

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