سیاسی

ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک پرسی دامەزراندن تاوتوێ دەکات

کوردستان ئەنجوومەنی پاریزگای کەرکووک

ئەمڕۆ سێشەممە،  28ـی تەممووزی 2026، ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک دوای نزیکەی دوو مانگ بە سەرۆکایەتیی محەممەد ئیبراهیم حافز کۆدەبێتەوە و چەند پرسێک تاوتوێ دەکات، یەکێک لە تەوەرە سەرەکییەکانی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک، پرسی دامەزراندنی گرێبەستە نوێییەکانە.

پێشتر پارێزگای کەرکووک نووسراوی بۆ دامەزراندنی زیاتر لە حەوت هەزار پلەی فەرمانبەری و گرێبەستەکان کردووە، هەروەها داواکاریی کۆمپانیای نەوتی باکوور بۆ تەرخانکردنی زەوی بۆ فەرمانبەرانی کۆمپانیاکە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە دەبێت. 

ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک گفتوگۆ لەسەر چەند تەوەر و کێشەیەکی دیکەی شارەکە دەکات، لەوانە؛ هەموارکردنەوەی پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجوومەنی پارێزگا، رێکخستنەوەی کار و نرخی ئەمپێری مۆلیدە ئەهلییەکان، دیاردەی سواڵکردن لەنێو شاردا و هەروەها پێشنیازی هەموارکردنەوەی ماستەرپلانی شار دەخرێتە دەنگدان و لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا میوانداری بەڕێوەبەرانی هاتوچۆ و بەرگریی شارستانیی کەرکووک دەکرێت.

لەلایەن خۆشییەوە عەبدوڵڵا میروەیس، ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک بە کوردستان24 ـی راگەیاند، راستە یەکێک لە تەوەرەکانی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی پارێزگا پرسی دامەزراندن و گرێبەستەکانە، بەڵام ئەو پرسە بەستراوەتەوە بە پەسەندکردنی بودجەی گشتی ساڵی 2027 ـی عێراق. گوتیشی، تاوەکو بودجە پەسەند نەکرێت ئەو پرسە بە تەواوی یەکلایی ناکرێتەوە، چونکە دەبێت لە بودجەدا جێگیر بکرێن.

 
 
سەردار حەسەن ,