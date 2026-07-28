فراکسیۆنی پارتی: بەشداریی کۆبوونەوەکانی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک دەکەین

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فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک، بڕیاری کۆتایی خۆی بۆ گەڕانەوە و بەشداریکردن لە کۆبوونەوەکانی ئەنجوومەنەکە راگەیاند، هۆکاری ئەم هەنگاوەشی بۆ داواکاریی خەڵک و لایەنە سیاسییەکان گەڕاندەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی تەممووزی 2026، فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا گەڕانەوەی خۆیان بۆ کۆبوونەوەکانی ئەنجوومەنەکە راگەیاند.

شۆخان حەسیب، ئەندامی فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک لە کۆنفرانسەکەدا رایگەیاند، عێراق لە قۆناخێکی وەرچەرخانی گرنگدایە لە رووی چاودێریی گشتی و ستراتیژیی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی. بۆ پاڵپشتیکردنی ئەم واقیعە نوێیە و هەنگاوەکانی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، بڕیاریان داوە بگەڕێنەوە نێو دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک.

فراکسیۆنەکە دوو هۆکاری سەرەکی بۆ ئەم بڕیارە دەخاتەروو. یەکەمیان پەیوەندیی بە وەڵامدانەوەی داواکاریی بەردەوامی خەڵک و دڵسۆزانی پارتەکەوە هەیە بۆ هەبوونی نوێنەرایەتییان لە نێو ئەنجوومەنەکەدا. هۆکاری دووەمیش بریتییە لە هاودەنگی و بەرپرسیارێتیی سیاسی، بەتایبەتی دوای ئەوەی سەرجەم لایەنە سیاسییەکانی نێو ئەنجوومەن بە فەرمی داوایان لە سەرکردایەتیی پارتی کرد پێکەوە لەم قۆناخە هەستیارەدا کار بکەن.

شۆخان حەسیب باسی لەوەش کرد، دوای لێکۆڵینەوەیەکی ورد و هەمەلایەنە، سەرکردایەتیی پارتی بڕیاری کۆتایی دا بە بەشداریکردن لە کۆبوونەوەکان. جەختیشی کردەوە، بەردەوام دەبن لە گێڕانی رۆڵێکی چاودێریی توندوتۆڵ بۆ پاراستنی مافەکان، رێگریکردن لە گەندەڵی و خزمەتکردنی تەواوی پێکهاتەکان بەبێ جیاوازی.

دوای هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگاکانی عێراق لە کۆتایی ساڵی 2023، پرسی پێکهێنان و هەڵبژاردنی حکوومەتی خۆجێیی کەرکووک بووە هۆی دروستبوونی ناکۆکی لە نێوان پێکهاتە و لایەنە سیاسییەکان.

لە مانگی ئابی 2024، بەشێک لە لایەنەکان لە هۆتێل رەشیدی شاری بەغدا کۆبوونەوە و ئیدارەی نوێی کەرکووکیان بەبێ بەشداریی پارتی دیموکراتی کوردستان و بەشێک لە نوێنەرانی تورکمان و عەرەب پێکهێنا. لەو کاتەوە فراکسیۆنی پارتی بڕیاری بایکۆتکردنی کۆبوونەوەکانی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووکی دابوو و رەتیکردەوە بچێتە نێو دانیشتنەکانەوە، تاوەکو ئەمڕۆ بڕیاری گەڕانەوەی بۆ نێو پڕۆسەی سیاسیی شارەکە دا.