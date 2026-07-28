رێبەر ئەحمەد: پڕۆژەی هاوبەشی هەرێم و فەرەنسا بۆ بەڕێوەبردنی قەیرانەکان سەرکەوتوو بووە

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وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە گوتارێکدا پێشکەوتنی بەرچاوی پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و پاریسی لە کاتی تەنگژەکان و بەڕێوەبردنی کارەساتە مرۆییەکاندا بەرز نرخاند، و ئاشکرای کرد، پڕۆژەیەکی گرنگ بە هاوکاریی دەوڵەتی فەرەنسا بۆ بەهێزکردنی کەرتی بەرگریی نیشتمانی و مەدەنی بە سەرکەوتوویی جێبەجێ کراوە.

سێشەممە، 28ی تەممووزی 2026، رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە گوتارێکدا پێشوازی لە پێشکەوتنە گرنگەکانی هاوبەشیی نێودەوڵەتیی هەرێمی کوردستان کرد لە کایەی پاراستنی مەدەنی و پارێزگاریکردن لە هاووڵاتییاندا.

وەزیری ناوخۆ رایگەیاند، پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و فەرەنسا تەنیا لە بوارە سیاسی، سەربازی و مرۆییەکانی رابردوودا کورت نەبووەتەوە، بەڵکو ئەمڕۆ لە کایەی پاراستنی مەدەنی و بەڕێوەبردنی تەنگژە و کارەساتە مرۆییەکاندا پێشکەوتنێکی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە و بووەتە نموونەیەکی نایابی هاوبەشیی ستراتیژی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی.

رێبەر ئەحمەد ئاماژەی بە پڕۆژەی هاوبەشی نێوانیان دا کە لە کانوونی یەکەمی 2024دا بە هاوکاریی ئاژانسی "فرانس ئێکسپەرت"، وەزارەتی ناوخۆ، ناوەندی هاوبەشی هاوئاهەنگیی قەیرانەکان (JCC) و بە پاڵپشتیی دارایی یەکێتیی ئەوروپا دەستیپێکردبوو. ئامانجی ئەم پڕۆژەیە سوودوەرگرتن بوو لە ئەزموونی دەوڵەمەندی فەرەنسا لە رووبەڕووبوونەوەی قەیرانەکان و بەهێزکردنی تواناکانی هەرێم لە کەمکردنەوەی مەترسیی سروشتییەکان، وەڵامدانەوەی خێرا و دابینکردنی پێداویستییەکان، کە ئەمڕۆ پڕۆژەکە دەرەنجامێکی زۆر باش و بەپێزی بەدەستهێناوە.

وەزیری ناوخۆ باسی لە دیدگای مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کرد لە هاوردەکردنی ئەزموونی پێشکەوتووی جیهانی و فراوانکردنی بەردەوامی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان بە شێوازێک کە کاریگەرییەکانی بە روونی دیارن، بۆیە دۆسیەی هاوئاهەنگیی نێودەوڵەتی بە گرنگییەوە بەرز دەنرخێنن.

رێبەر ئەحمەد گوتیشی: وەزارەتی ناوخۆ هەمیشە بە بایەخەوە سەیری پەرەپێدانی سیستەمی بەڕێوەبردنی قەیرانەکان کردووە؛ لەم چوارچێوەیەدا و بەرامبەر گۆڕانی کەشوهەوا و کارەساتە سروشتییەکان، وەزارەتی ناوخۆ بە هاوبەشی لەگەڵ دامەزراوەکانی تردا هەنگاوی گرنگ و پێویستی ناوە. لە کاتی ئامادەکاری کارگێڕییەکاندا، ژووری ئۆپەراسیۆنی بەڕێوەبردنی قەیرانەکان و ئەنجوومەنی ناوەندیی (JCC) کە تێیدا نوێنەری 17 وەزارەت و تەواوی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان بەشدارن، بە شێوازێکی هاوبەش و یەکگرتوو کار دەکەن.

وەزارەتی ناوخۆ بە سوودوەرگرتن لە ئەزموونی پێشکەوتووی وڵاتان، کار دەکات بۆ بەستنەوەی سەرجەم کایەکانی کۆمەڵگە لەوانە هاونیشتمانییان، کەرتی تایبەت، میدیا، رێکخراوە مرۆییەکان و سیستەمی پەروەردە تاوەکو کۆمەڵگەیەکی هۆشیار و بەهێز ئامادە بکات بۆ تێپەڕاندنی بارودۆخە لەناکاوەکان و چۆنیەتی خۆپاراستن. بۆ ئەم مەبەستەش، رێکار و سیستەمێکی زۆر پێشکەوتوو بۆ بەڕێوەبردنی خۆبەخشان بنیاتنراوە.

ئاماژەشی دا، ئەم ئامادەکاری و سیستەمە پێشکەوتووانە وایان کردووە هەرێمی کوردستان لە ماوەی رابردوودا بتوانێت بە شێوەیەکی فەرمی بەشداریی لە پڕۆسەی هاوکارییە مرۆییە نێودەوڵەتییەکاندا بکات و فریاگوزاری و بەهاناوەچوون بگەیەنێتە لێقەوماوانی وڵاتانی تورکیا، سووریا و لوبنان.

وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە گوتارەکەیدا، جەختی لە بەردەوامی پرۆژەکە و جێبەجێکردنی قۆناخی دووەم کردەوە