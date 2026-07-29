جۆ ویڵسن: رێگە نادەین پارەی ئەمریکا بۆ مووچەی حەشدی شەعبی و میلیشیاکان بەکاربێت

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جۆ ویڵسن، رەخنەی توندی لە بەردەوامیی هاوکارییە داراییەکانی وڵاتەکەی بۆ عێراق گرت و رایگەیاند، ئەنجوومەنی نوێنەران لە یاسای بەرگریی نیشتمانیدا مەرجەکەی ئەوی پەسەند کردووە بۆ بڕینی ئەو هاوکارییانە، مەگەر بەغدا بە تەواوی سەرجەم میلیشیا چەکدارەکانی سەر بە ئێران چەک بکات و هەڵیانبوەشێنێتەوە.

چوارشەممە 29ـی تەممووزی 2026، جۆ ویڵسن، ئەندامی کۆنگرێسی ئەمریکا، لە پەیامێکدا لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" رەخنەی توندی لە چۆنیەتی مامەڵەی دارایی ئەمریکا گرت لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵیی عێراقدا لە کاتی بەردەوامیی گرژییە سەربازییەکاندا.

جۆو ویڵسن نووسیویەتی: "ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پارە و هاوکاریی دارایی دەداتە حکوومەتی عێراق کە لەو رێگەیەوە مووچەی هێزەکانی حەشدی شەعبی (PMF) دابین دەکرێت، لە کاتێکدا میلیشیا چەکدارەکانی سەر بە ئێران بەردەوام هێرش دەکەنە سەر هێزە چەکدارەکانمان لە ناوچەکەدا؛ پێویستە ئەم مامەڵەیە بە تەواوی رابگیرێت."

ئەم ئەندامەی کۆنگرێس خۆشحاڵیی خۆی دەربڕی کە ئەنجوومەنی نوێنەران لە یاسای رێپێدانی بەرگریی نیشتمانیی ئەمریکادا (NDAA) مەرجەکەی ئەوی تێپەڕاندووە بۆ بڕینی هاوکارییە داراییەکانی عێراق؛ گوتیشی: ئەو بڕیارە بەو مەرجەی جێبەجێ ناکرێت، بەغدا بە تەواوی سەرجەم میلیشیا چەکدارەکانی سەر بە ئێران چەک بکات، هەڵیانبوەشێنێتەوە و تێکەڵیان بکاتەوە بە سیستەمی ئاسایی سوپادا.