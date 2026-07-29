فەرهاد ئەترووشی بە توندی سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر هێزە عێراقییەکان دەکات

"پێویستە عێراق لە لێکەوتەکانی شەڕ و ململانێکانی ناوچەکە دوور بخرێتەوە"

پێش 23 خولەک

جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر هێزە عێراقییەکانی کرد و رایگەیاند: کە ئەم جۆرە پێشێلکارییانە بەزاندنی ئاشکرای سەروەریی خاکی عێراقە. جەختی لەوەش کردەوە، پێویستە عێراق لە لێکەوتەکانی شەڕ و ململانێکانی ناوچەکە دوور بخرێتەوە.

چوارشەممە، 29ـی تەممووزی 2026، فەرهاد ئەترووشی، جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا دەڵێت: بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر هێزە عێراقییەکان دەکەم، پرسە و هاوخەمی خۆم ئاراستەی بنەماڵەی کەسوکاری قوربانییەکان دەکەم.

ئەترووشی جەختی لەوە کردەوە، کە ئەوەی روویداوە پێشێلکارییەکی قبووڵنەکراوی سەروەریی عێراقە و هەر هێرشێک کە ئاسایشی نیشتمان و هاووڵاتییان بکاتە ئامانج، رەتی دەکەینەوە.

جێگری سەرۆکی پەرلەمان، هەر لە راگەیەنراوەکەدا، بە توندی هێرشە بەردەوامەکانی وڵاتانی دراوسێی بۆ سەر هەرێمی کوردستان کوردستان سەرکۆنە و شەرمەزار کرد، لەم بارەیەوە ئاماژەی بە ماددەی (8)ـی دەستووری عێراق کرد کە جەخت لەسەر پرەنسیپی "هاوسێیەتیی باش" دەکاتەوە.

هەروەها جەختی لە گرنگیی دوورخستنەوەی عێراق لە لێکەوتەکانی شەڕ و ململانێ ئاڵۆزەکانی ناوچەکە کردەوە، تیشکیشی خستە سەر پێویستیی رەخساندنی دەرفەت بۆ حکوومەتی فیدراڵی بە مەبەستی لێکۆڵینەوە لە بارودۆخەکە و مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم گرژییە مەترسیدارە، لەگەڵ رێکخستنەوەی بڕیارە ئەمنی و سەربازییەکانی وڵات.

جێگری سەرۆکی پەرلەمان روونی کردەوە، بە پێی دەستوور، تەنیا حکوومەتی فیدراڵی لایەنی بەرپرسە لە بڕیاردان لەسەر هەڵگیرسانی جەنگ، بە شێوەیەک کە بگونجێت لەگەڵ دەسەڵاتە دەستوورییەکانی پەرلەمانی عێراق.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ هێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە، زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر چەندین پێگەی لۆجیستی و کۆگای چەکی گرووپە چەکدارەکانی ناو حەشدی شەعبی ئەنجامدا. هێرشەکان پارێزگاکانی بەغدا، واست، نەینەوا، بەسرە و کەرکووکیان گرتەوە.

بە گوێرەی راگەیەندراوی هەردوو وڵات، ئەم هێرشانە "وەڵامێکی راستەوخۆ و یەکلاکەرەوەیە" بۆ زیادبوونی هێرشە سنووربەزێنەکان، بە تایبەتی دوای ئەوەی لە سێ رۆژی رابردوودا زیاتر لە 30 درۆن ئاراستەی دامەزراوەکانی نەوت و وزە لە ناوچەکە و بنکەکانی ئەمریکا کراون.