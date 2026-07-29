مەسرور بارزانی: داوای بەشی دەستووریی هەرێم لە نەوتی ناوخۆیی عێراق دەکەین

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سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیراندا جەختیان لە مافی دەستووریی هەرێم کردووەتەوە بۆ وەرگرتنی بەشی خۆی لە نەوتی تەرخانکراو بۆ بەکارهێنانی ناوخۆ لە عێراق بەگوێرەی ژمارەی دانیشتووان.

چوارشەممە 29ـی تەممووزی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پەیامێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ سەرپەرشتیی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستانمان کرد.

هەروەها نووسیویەتی: ئەنجوومەنی وەزیران جەختی لە مافی دەستووریی هەرێمی کوردستان کردەوە بۆ وەرگرتنی بەشی خۆی لە نەوتی تەرخانکراو بۆ بەکارهێنانی ناوخۆ لەسەر ئاستی عێراق بە گوێرەی ژمارەی دانیشتووان.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەشی داوە، هەردوو وەزارەتی دارایی و ئابووری و پلاندانانمام ڕاسپارد بە هاوئاهەنگی لەگەڵ سەرجەم وەزارەت و دامەزراوەکان، تێڕوانینی یەکگرتووی حکومەت و خشتەی داواکارییەکانی هەرێمی کوردستان بۆ بودجەی فیدراڵ بۆ ساڵی 2027 ئامادە بکەن.