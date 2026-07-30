کەشناسیی عێراق: لە مانگی ئابدا پلەکانی گەرما 50 پلە تێدەپەڕێنن

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دەستەی کەشناسیی عێراق هۆشداری لە بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما دەدات و رایدەگەیەنێت، سبەی پلەی گەرما لە پارێزگای زیقار دەگاتە 50 پلە، هاوکات لە سەرەتای مانگی داهاتووەوە شەپۆلێکی توندتری گەرما روو لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 30ی تەممووزی 2026، دەستەی کەشناسیی عێراق پێشبینییەکانی بۆ کەشوهەوای چەند رۆژی داهاتوو بڵاوکردەوە و رایگەیاند، سبەی هەینی لە سەرتاسەری وڵات ئاسمان ساماڵ دەبێت و کەمێک هەور لە ئاسماندا دەردەکەوێت، پلەکانی گەرماش هاوشێوەی ئەمڕۆ بە بەرزی دەمێننەوە و لە نێوان 47 بۆ 49 پلەی سیلیزیدا دەبن.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکەی کەشناسی، سبەی هەینی لە 8 شاری عێراق پلەی گەرما دەگاتە 48 پلە و لە 5 شاری دیکەش دەگاتە 49 پلە، بەڵام پارێزگای زی قار بەرزترین پلەی گەرما تۆمار دەکات کە دەگاتە 50 پلەی سیلیزی.

دەستەی کەشناسیی عێراق ئاماژەی بەوەش کردووە، لەگەڵ دەستپێکردنی مانگی ئاب، شەپۆلێکی توندی گەرما روو لە ناوچەکە دەکات و بۆ ماوەی چەند رۆژێک بەردەوام دەبێت، پێشبینیش دەکرێت لەو ماوەیەدا پلەکانی گەرما لە زۆربەی ناوچەکان 50 پلە تێپەڕێنن.