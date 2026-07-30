عەبوودی: هەندێک لایەن دەیانەوێت عێراق پەلکێشی نێو ململانێکان بکەن

ناتۆ پێشنیاز دەکات لە تشرینی یەکەمدا دیالۆگی دیپلۆماسی لەگەڵ عێراق ئەنجام بدرێت

پێش 47 خولەک

راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق ئاشکرای کرد، سەرەڕای هەوڵەکان بۆ پەلکێشکردنی عێراق بۆ نێو ململانێکان، بەڵام بەغدا پێداگرە لەسەر پاراستنی سەقامگیری و پەرەپێدانی پەیوەندییە هاوسەنگەکانی لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و هاوپەیمانیی ناتۆ.

پێنجشەممە، 30ـی تەممووزی 2026، قاسم عەبوودی، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێرق، بە تەلەفۆن لەگەڵ کریستیان باک، یاریدەدەری سکرتێری گشتیی ناتۆ بۆ کاروباری ئۆپەراسیۆنەکان، گفتوگۆی کرد.

بە پێی راگەیەنراوی نووسینگەی راگەیاندنی راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، هەردوولا باسیان لە بەردەوامیی هاوکاری و هاوبەشیی نێوان ناتۆ و حکوومەتی عێراق لە دۆسیە هاوبەشەکاندا کرد.

هاوکات باک پیرۆزبایی لە عەبوودی کرد بە بۆنەی دەستبەکاربوونی وەک راوێژکاری نوێی ئاسایشی نیشتمانیی عێراق و، ئارەزووی ناتۆی بۆ گەڕانەوەی نێردەکەی بۆ ئەو وڵاتە و شانازیی خۆی بە هاوبەشیی نێوانیان دەربڕی.

لای خۆیەوە عەبوودی روونی کردەوە، کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پشتگیریی لە حکوومەتەکەی عەلی زەیدی دەکات، کە خاوەن دیدگایەکی گشتگیرە بۆ بەڕێوەبردنی وڵات و دەیەوێت پەیوەندییەکانی لەگەڵ ناتۆ بەهێزتر بکات بەهۆی ئەو رۆڵە گرنگەی هاوپەیمانێتییەکە لە پێشکەشکردنی راوێژ، مەشق و راهێنان بە هێزە ئەمنی و سەربازییەکانی عێراق دەیگێڕێت.

عەبوودی باسی لەوەش کرد، هەندێک لایەن هەوڵدەدەن عێراق پەلکێشی ناو ململانێگەلێک بکەن کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی وڵات ناکەن، بەڵام حکوومەت پێداگرە لەسەر چەسپاندنی ئاشتی و ئاوەدانی.

لە بەرامبەردا، کریستیان باک پێشنیازی کرد کە خولی داهاتووی دیالۆگی دیپلۆماسیی ئاستبەرزی نێوانیان لە مانگی تشرینی یەکەمی داهاتوو لە برۆکسل بەڕێوەبچێت بۆ تاوتوێکردنی پەرەپێدانی هاوبەشییەکانی نێوان هەردوولا.