وەزارەتی نەوت: رێککەوتنێکی کاتی لەگەڵ تورکیا واژۆ دەکرێت

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گوتەبێژی وەزارەتی نەوتی عێراق رایگەیاند، رێککەوتنەکەمان لەگەڵ تورکیا کاتییە و بۆ ماوەی یەک ساڵ دەبێت، ئەمەش وەک هەنگاوێک تا ئەوکاتەی دەگەینە رەشنووسی رێککەوتنێکی درێژخایەنی گشتگیر.

ئەمڕۆشەممە، 1ـی ئابی 2026، سەلیم رووکابی، گوتەبێژی وەزارەتی نەوتی عێراق، بە کوردستان24ـی راگەیاند، باسم محەمەد خزەیر، وەزیری نەوتی عێراق بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵای گەیشتە تورکیا.

گوتیشی: ئامانجی سەردانەکەی بە مەبەستی واژۆکردنی رێککەوتنێکی کاتییە بۆ ماوەی یەک ساڵ لەگەڵ تورکیا بۆ بەردەوامبوون لە هەناردەکردنی نەوتی خاوی عێراق لە رێگەی بەندەری جەیهانەوە.

گوتەبێژی وەزارەتی نەوت ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم رێککەوتنە کاتی دەبێت تا ئەو کاتەی دەگەنە رەشنووسی رێککەوتنێکی درێژخایەنی هاوبەش کە سەرجەم پڕۆژەکانی بواری وزە لەخۆ بگرێت.

سەلیم رووکابی باسی لەوەش کرد، رێککەوتنەکە لەلایەن هەریەکە لە کۆمپانیاکانی سۆمۆ و کۆمپانیای نەوتی باکوور لە لایەنی عێراقییەوە و کۆمپانیای بۆتاش لە لایەنی تورکییەوە واژۆ دەکرێت، دەشڵێت، توانای سەرەتایی هەناردەکردن بە بە بڕی 750 هەزار بەرمیلی رۆژانە دیاری کراوە.

ئاماژەی بەوەش دا، ئەم بڕە پەیوەستە بە باشتربوونی دۆخی ئەمنی، گەڕانەوەی بەرهەمهێنانی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ تەواوی توانای خۆی و تەواوکردنی کارە لوجیستییەکان بۆ گەیاندنی بڕی زیاتری نەوتی باشوور بۆ باکوور.

هاوکات لەگەڵ ئەم هەنگاوە، کارکردن بەردەوامە بۆ تەواوکردنی رێکارەکانی دەستپێکردن بە دروستکردنی هێڵی نوێی (بەسرە - حەدیسە - کەرکووک - جەیهان) بە مەبەستی زیادکردنی بڕی هەناردەکردنی نەوت لە رێگەی تورکیاوە.