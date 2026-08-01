لە سلێمانی نرخی گاز دادەبەزێت

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دوای ئەوەی لە چەند رۆژی رابردوودا نرخی لیتری گاز بەرزبووەوە، سەرۆکی لیژنەی دابەشکردنی گاز لە قایمقامیەتی سلێمانی رایگەیاند، ئەمڕۆ نرخەکە بۆ 580 دینار دابەزیوە و سەرجەم بەنزینخانەکانیش پابەند کراون بەو نرخەوە، هاوکات پێشبینی دەکرێت بەیانی نرخەکە زیاتر دابەزێت.

عومەر عەبدوڵڵا، سەرۆکی لیژنەی دابەشکردنی گاز لە لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەتی سلێمانی، بە کوردستان24ـی گوت: لە ماوەی دوو رۆژی رابردوودا نرخی یەک لیتر گاز (LPG) لە بەنزیخانەکاندا بە 850 دینار دەفرۆشرا، بەڵام ئەمڕۆ نرخەکەی بۆ 580 دینار دابەزیوە.

عومەر عەبدوڵڵا هۆکاری ئەم دابەزینەی بۆ زۆربونی بڕی گاز لە بازاڕ و کەمبوونەوەی خواست لەسەری گەڕاندەوە و جەختیکردەوە، دەبێت سەرجەم بەنزینخانەکان ئەمڕۆ نرخەکەی بۆ 580 دینار داببەزێنن، هەروەھا پێشبینی دەکەین سبەی نرخەکە زیاتر داببەزێت و بگاتە 475 دینار.

سەبارەت بە گازی شلی ماڵان، سەرۆکی لیژنەی دابەشکردنی گاز ئاماژەی بەوە دا، نرخی یەک لیتر گازی شلی ماڵان بە 420 دینارە بۆ ئەوانەی کۆگایان هەیە، ئەوەشی خستەڕوو کە بوتڵی گازی پاڵپشتیکراو بە 8,500 دینار دەفرۆشرێت، هەرچەندە هەندێک بریکار بە 9,000 دینار دەیفرۆشن، بەڵام لە کاتی تۆمارکردنی سکاڵادا، رێکاری توند بەرامبەریان دەگیرێتە بەر.

سەرۆکی لیژنەی دابەشکردنی گاز راشیگەیاند، لەم مانگەدا بوتڵی دووەمی گاز بە کۆبۆن بەسەر هاووڵاتییاندا دابەش دەکرێت، هاوکات روونیشیکردەوە کە بڕی گازی هاتوو بۆ پارێزگای سلێمانی وەکو خۆیەتیی و هیچ بڕێک زیاد نەکراوە.