باڵیۆزخانەی ئەمریکا بۆ هاووڵاتیانی: ئامادەبن بۆ جێهێشتنی عێراق

پێش دوو کاتژمێر

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا و کونسوڵخانەی گشتیی لە هەولێر، هۆشدارییەکی ئەمنی نوێیان بڵاوکردەوە و تێیدا داوا لە هاووڵاتیانی ئەمریکی دەکەن لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەتایبەت لە عێراق، لەوپەڕی ئامادەباشیدا بن.

ئەمڕۆ شەممە، 1ـی ئابی 2026، بەگوێرەی راگەیەندراوەکەی باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا و کونسوڵخانەی گشتیی لە هەولێر، دۆخی ئەمنیی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە ئاڵۆزی ماوەتەوە و ئەگەری پەرەسەندنی چاوەڕواننەکراو لە ئارادایە. باڵیۆزخانەی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کردووە، دەسەڵاتی ئێران و گرووپە چەکدارەکانی سەر بەو وڵاتە، رەنگە بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا و هاووڵاتیانی لە ناوچەکە و جیهان بکەنە ئامانج.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "دەسەڵاتی ئێران بە رەفتاری نادیار ناسراوە، وەک لە هێرشەکانی ئەم دواییانەدا بینرا کە بەبێ ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە ئەنجامدران، تەنانەت مەودای هێرشەکانیان بۆ ناوچەی نوێ وەک میسر فراوان کردووە."

نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکانی ئەمریکا هۆشدارییان داوە، ئەگەری داخستنی کتوپڕی رێگای ئاسمانی و هەڵوەشاندنەوەی گەشتە ئاسمانییەکان هەیە. داوا لە هاووڵاتیانی ئەمریکی کراوە، لە ئێستاوە بیر لە جێهێشتنی ناوچەکە بکەنەوە یان بۆ هەر ئەگەرێکی لەناکاو ئامادەبن.

بۆ وەرگرتنی زانیاری راستەوخۆی گەشتەکان، داوا کراوە هاووڵاتیان چاودێری ماڵپەڕی فڕۆکەخانەکان بکەن لەوانەش؛ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر، فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی (جەلال تاڵەبانی)، فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا و بەسرە.

باڵیۆزخانەی ئەمریکا چەند رێنماییەکی ئاراستەی هاووڵاتیانی کردووە، لەوانە؛ دوورکەوتنەوە لە هەموو جۆرە خۆپیشاندان و گردبوونەوەیەکی جەماوەری، چاودێریکردنی بەردەوامی میدیا ناوخۆییەکان و پابەندبوون بە رێنماییە ئەمنییەکان، لەکاتی هەر هێرشێکدا، پەنا بردن بۆ شوێنی ئارام و دوورکەوتنەوە لە پارچەی کەوتووی موشەک یان درۆنەکان. هەروەها پاراستنی هێمنی و سەرنجڕانەکێشان بۆ سەر خۆیان.

سەرەڕای بڕیاری پێشووتری جێهێشتنی کارمەندە ناپێویستەکان، باڵیۆزخانەی ئەمریکا رایگەیاندووە، نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکانیان لە عێراق بەردەوامن لە کارەکانیان. ئەو هاووڵاتیانەی پێویستیان بە هاوکارییە، دەتوانن لە رێگەی ئیمەیڵی فەرمی بەشی کاروباری هاووڵاتیان (ACS) لە بەغدا و هەولێر پەیوەندی بکەن.

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا داوا لە هاووڵاتیانی دەکات لە سیستەمی (STEP) ناوی خۆیان تۆمار بکەن بۆ ئەوەی نوێترین زانیارییە ئەمنییەکانیان پێ بگات و لە کاتی تەنگانەدا پەیوەندییان پێوە بکرێت.