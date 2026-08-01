کونسوڵی گشتیی ئەڵمانیا: ئەنفالی بارزانییەکان یادەوەرییەكی تاڵە لە مێژووی گەلی كوردستان

پێش کاتژمێرێک

کونسوڵی گشتیی ئەڵمانیا لە هەولێر لە 34 ساڵەی یادی ئەنفالی بارزانییەکانی سەرەخۆشی لە سەرۆک بارزانی دەکات و ئەو كارەساتەی بە یادەوەرییەكی تاڵ لە مێژووی گەلی كوردستان وەسفكرد.

بارەگای بارزانی، ئەمڕۆ شەممە 1ـی ئابی 2026، بڵاویکردووەتەوە، سەرۆك مەسعود بارزانی پێشوازی لە ئەلبرێشت فۆن ڤیتكە كونسوڵی گشتیی ئەڵمانیا لە هەولێر كرد؛ كە بەبۆنەی كۆتاییهاتن بە ئەركەكانی و ماڵئاوایی و ناساندنی كریستیان ئولفكە كونسوڵی گشتیی نوێی وڵاتەكەی لە هەولێر سەردانی سەرۆك بارزانیی كردبوو.

لەو دیدارەدا سەرەتا بەبۆنەی چل و سێیەمین ساڵیادی ئەنفالی بارزانییەكان پرسە و هاوخەمیی خۆی بە سەرۆك بارزانی راگەیاند و ئەو كارەساتەی بە یادەوەرییەكی تاڵ لە مێژووی گەلی كوردستان وەسفكرد. هەروەها سوپاسی حكوومەت و خەڵكی هەرێمی كوردستانی كرد كە لە ماوەی كاركردنیدا لە هەولێر، هاوكار و هەماهەنگی بوونە و كاركردنی لە هەرێمی كوردستان بە ئەزموونێكی دەوڵەمەند لەقەڵەم دا.

ئەلبرێشت فۆن ڤیتكە، وێڕای ئاماژەدان بە پەیوەندییەكانی نێوان هەرێمی كوردستان و ئەڵمانیا هیوای خواست ئەو پەیوەندییانە بەردەوام بن و جەختیشی لە بەردەوامیی پشتیوانیی وڵاتەكەی لە كاركردن و هەماهەنگی لەگەڵ حكوومەتی هەرێم و هێزی پێشمەرگەی كوردستان لە رووبەڕووبوونەوەی تیرۆردا كردەوە.

هەر لەو دیدارەدا سەرۆك بارزانی وێڕای دەربڕینی سوپاس و پێزانین بۆ ئەلبرێشت فۆن ڤیتكە، بەخێرهاتنی كریستیان ئولفكە كونسوڵی نوێی ئەڵمانیاشی كرد و هیوای سەركەوتنی بۆ خواست لە ئەرك و كارەكانیدا.

هەروەها سوپاسی گەل و حكوومەتی ئەڵمانیای كرد كە لە رۆژانی تەنگانە و شەڕی تیرۆریستاندا پشتیوانی پێشمەرگە و گەلی كوردستان بوونە و خوازیاری قووڵكردنەوە و پەرەپێدانی پەیوەندی و دۆستایەتیی نێوان هەردوولا لە بوارە جیاجیاكان بوو.

لە بەشێكی تری ئەو دیدارەدا رۆشنایی خرایە سەر بارودۆخی سیاسی و ئەمنیی عێراق و هەروەها گۆڕانكاری و گرژییەكانی ناوچەكە و مەترسییەكانی سەرهەڵدانەوەی تیرۆر و توندڕۆیی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

هەر لەم دیدارەدا پڕۆسەی سیاسیی هەرێمی کوردستان و دۆخی كورد لە سووریا و پڕۆسەی ئاشتی لە توركیا گفتوگۆیان لە بارەوە کرا.