سەرۆک بارزانی جەژنی چلەی هاوین لە کوردانی ئێزدی پیرۆز دەکات
سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی جەژنی چلەی هاوین لە کوردانی ئێزدی دەکات و هیواخوازە هەموو جەژن و بۆنەکانیان بە ئارام و هێمنی بەسەر ببەن.
بارەگای بارزانی ئەمڕۆ یەکشەممە 2ـی ئابی 2026، پەیامەکەی سەرۆک بارزانی بڵاوکردووەتەوە و تیایدا هاتووە "بە بۆنەی جەژنی چلەی هاوینی خوشک و برایانی ئێزدی، پیرۆزباییەکی گەرم لە کۆمەڵگەی رۆحانی و پەیڕەوان و هەموو ئێزدییەکانی کوردستان و جیهان دەکەم".
هەروەها هیودارە خوشک و برایانی ئێزدی هەموو جەژن و بۆنەکانیان بە خۆشی و ئارامی بەسەر ببەن.
ئەمەش دەقی پەیامەکەیە:
پەیاما سەرۆک بارزانی بۆ جهژنا چلهیێ هاڤینێ یا كوردێن ئێزیدی
ب ناڤێ خودایێ مەزن و دلۆڤان
ب هەلكەفتا جەژنا چلێ هاڤینێ یا خوشك و برایێن ئێزیدی پیرۆزباهییەكا گەرم ل جڤاتا رۆحانی و ئۆلدار و هەمی ئێزیدیێت كوردستانێ و جیهانێ دكەم.
هیڤیدارم خوشک و برایێت ئێزیدی هەمی جەژن و هەلكەفتێت خۆ د ئارامی و تەناهیێ دا ببەنە سەر.
جەژنا هەوە پیرۆز بیت و بمینن ب خێر و خۆشی.
مسعود بارزانی
2ـی ئاب 2026