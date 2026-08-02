عێراق.. لە دۆسیەیەکی گەندەڵیدا 20 ملیار دینار بۆ خەزێنەی دەوڵەت گەڕێندرایەوە

پێش کاتژمێرێک

دادگای لێکۆڵینەوەی رەسافە لە بەغدا، توانی بڕی 20 ملیار دیناری عێراقی کە لە رێگەی گەندەڵی و فێڵکارییەوە برابوو، بۆ خەزێنەی دەوڵەت بگەڕێنێتەوە.

رۆژی یەکشەممە، 02ی ئابی 2026، دادگای لێکۆڵینەوەی رەسافە کە تایبەتە بە دۆسیەکانی دەستپاکی و سپیکردنەوەی پارە، رایگەیاند کە دەستیان بەسەر 20 ملیار دینار گرتووە کە لە رێگەی گەندەڵی ئیدارییەوە بردرابوو.

بەگوێرەی راگەیەندراوی دادگاکە، وەرگرتنەوەی ئەو پارەیە لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوە لە تاوانەکانی گەندەڵی دارایی و کارگێڕی و فێڵکاری دارایی بووە، دادگاکە جەختیشی کردووەتەوە کە رێکارە یاساییەکان دژی ئەو سەرپێچیکارانە بەردەوام دەبێت کە رێگەی نایاسایی بۆ بەدەستهێنانی قازانج بەکاردەهێنن و زیان بە دارایی گشتی دەگەیەنن.

ئەو هەنگاوەی دادگای لێکۆڵینەوەی رەسافە لە کاتێکدایە کە لە بەرەبەیانی رۆژی یەکشەممە 28ـی حوزەیرانی 2026، هێزەکانی ئاسایش و دەزگای دژەتیرۆر بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، ئۆپەراسیۆنێکی بەرفراوانیان بەناوی "هەڵمەتی بەرەبەیان" دەست پێ کرد، هەروەها لەم هەڵمەتەدا ژمارەیەک بەرپرسی باڵا و کەسایەتیی سیاسی دەستگیر کران.