عێراقچی: پەیوەندیی نێوان عێراق و ئێران لە باشترین ئاستدایە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی ئێران لە میانی سەردانەکەیدا بۆ عێراق بە مەبەستی بەشداریکردن لە چلەی ئیمام حوسێن، رایگەیاند پەیوەندییەکانی نێوان تاران و بەغدا لە باشترین ئاستی مێژوویی خۆیدایە.

دووشەممە 3ـی ئابی 2026، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە میانی سەردانەکەی بۆ عێراق و بەشداریکیردنی لە چلەی ماتەمینی ئیمام حوسێن گوتی،"پەیوەندییەکی قووڵیی یەکگرتوویی و بەهێزیی ئایینی و کولتووری لە نێوان هەردوو گەلی دراوسێدا هەیە"، ئاماژەی بەوەشکرد، رێکارە خزمەتگوزارییەکان و ئامادەکارییەکانی حکوومەتی عێراق بۆ پێشوازیکردن لە زیارەتکاران لە شارەکانی نەجەف و کەربەلا، جێگەی رەزامەندیی تاران بووە.

بە گوتەی عەباس عێراقچی، پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵاتی دراوسێ تەنیا لە لایەنی ئاینییەوە نییە، بەڵکو بوارەکانی ئابووری، ئەمنی، بازرگانی و هێڵەکانی گواستنەوەش لایەنە گرنگەکانی ئەو پەیوەندییە لە مێژینەیەن کە لە نێوان بەغدا و تاراندا هەیە، هاوکات جەختی لەوە کردەوە، سەردانی ئەم دوایەی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ئێران، پەیوەندییەکانی نێوانیانی بردووەتە قۆناخێکی نوێ و بەرەو پێشی بردووە.

رەوشی پەیوەندییەکانی عێراق و ئێران لە دوای ساڵی 2003ـەوە بەردەوام رووی لە هەڵکشان بووە و لە ئێستادا گەیشتووەتە ئاستی هاوبەشیی ستراتیژی، رۆڵی ئێران لە کەرتی وزە و بازرگانیی عێراقدا بێوێنەیە، بە جۆرێک عێراق یەکێکە لە گەورەترین بازاڕەکان بۆ کاڵا و کارەبا و گازی ئێرانی.