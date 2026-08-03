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جەنگی ئێران سیاسی

عێراقچی: پەیوەندیی نێوان عێراق و ئێران لە باشترین ئاستدایە

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕێوڕەسمی چلەی ئیمام حوسێن عێراق وئێران بەهێزکردنی پەیوەندییەکان

وەزیری دەرەوەی ئێران لە میانی سەردانەکەیدا بۆ عێراق بە مەبەستی بەشداریکردن لە چلەی ئیمام حوسێن، رایگەیاند پەیوەندییەکانی نێوان تاران و بەغدا لە باشترین ئاستی مێژوویی خۆیدایە. 

دووشەممە 3ـی ئابی 2026، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە میانی سەردانەکەی بۆ عێراق و بەشداریکیردنی لە چلەی ماتەمینی ئیمام حوسێن گوتی،"پەیوەندییەکی قووڵیی یەکگرتوویی و بەهێزیی ئایینی و کولتووری لە نێوان هەردوو گەلی دراوسێدا هەیە"، ئاماژەی بەوەشکرد، رێکارە خزمەتگوزارییەکان و ئامادەکارییەکانی حکوومەتی عێراق بۆ پێشوازیکردن لە زیارەتکاران لە شارەکانی نەجەف و کەربەلا، جێگەی رەزامەندیی تاران بووە.

بە گوتەی عەباس عێراقچی، پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵاتی دراوسێ تەنیا لە لایەنی ئاینییەوە نییە، بەڵکو بوارەکانی ئابووری، ئەمنی، بازرگانی و هێڵەکانی گواستنەوەش لایەنە گرنگەکانی ئەو پەیوەندییە لە مێژینەیەن کە لە نێوان بەغدا و تاراندا هەیە، هاوکات جەختی لەوە کردەوە، سەردانی ئەم دوایەی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ئێران، پەیوەندییەکانی نێوانیانی بردووەتە قۆناخێکی نوێ و بەرەو پێشی بردووە.  

رەوشی پەیوەندییەکانی عێراق و ئێران لە دوای ساڵی 2003ـەوە بەردەوام رووی لە هەڵکشان بووە و لە ئێستادا گەیشتووەتە ئاستی هاوبەشیی ستراتیژی، رۆڵی ئێران لە کەرتی وزە و بازرگانیی عێراقدا بێوێنەیە، بە جۆرێک عێراق یەکێکە لە گەورەترین بازاڕەکان بۆ کاڵا و کارەبا و گازی ئێرانی.

 
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